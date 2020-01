Bekommt der Stralsunder Strand eine Seebrücke?

Stralsund

Was Ahlbeck, Sellin und Zingst können, will bald auch die Hansestadt am Sund bieten –einen Strand mit Seebrücke. Das ist jedenfalls der Traum der Stralsunder CDU-Fraktion. „Wir sanieren den Strand und wollen im zweiten Schritt den Steg erneuern. Warum dann nicht gleich was Tolles drauf bauen“, ist Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) von der Idee, dort ein Restaurant und eine Außenstelle des Standesamtes zu haben, begeistert. In der Bürgerschaft am Donnerstag wird sich zeigen, ober dieser Begeisterungsfunke auch auf die anderen Fraktionen überspringt.

Ganz reell hingegen ist das Ziel, in Stralsund kräftig zu investieren. Mit knapp 30 Millionen schlagen die Schulen zu Buche, acht Millionen fließen in den Umbau der Kupfermühle, fast vier Millionen sind es für den Straßenbau. Angeschoben werden auch die Mammut-Aufgaben Hansakai und Hafeninsel, die insgesamt in den nächsten Jahren 30 Millionen verschlingen. Ebenfalls acht Millionen Euro kostet die Strandsanierung.

Acht Millionen für Strandsanierung

Die Spundwand im Strandbad soll verschwinden. Quelle: Stefan Sauer

Nach dem Freibad soll nun der zweite Abschnitt endlich auf Vordermann zu bringen. Los geht es nach dem Sundschwimmen mit der ersten Bauphase „Verlängerung der Sundpromenade“. Dahinter stecken die Sanierung der Spundwand und der Neubau des Gehweges entlang der Uferkante sowie der Bau eines Terrassenplatzes am Wasser. Drei Millionen kostet der Umbau, 2,5 Millionen Euro fließen als Förderung.

Im nächsten Frühjahr soll grob alles fertig sein, so dass der Strand zur Badesaison 2021 genutzt werden kann. „Der vorhandene Sand, der von der Menge her völlig ausreicht, wurde und wird mit der tollen Strandreinigungsmaschine gereinigt und aufgelockert, natürlich auch noch nach Abschluss der Bauarbeiten“, sagt OB Badrow im OZ-Gespräch und erklärt weiter: „Neuer Sand kommt nur dazu, wo Höhenunterschiede auszugleichen sind, zum Beispiel da, wo Sand an den kaputten Spundwänden ausgespült wurde.“

Erst im zweiten Bauabschnitt rückt unter dem Stichwort „Steg-Neubau“ eine Seebrücke in den Fokus. In der dritten Bauphase ist die Freiflächengestaltung geplant, dazu zählt dann auch der Sportstrand mit dem Wunsch einer Beachhalle.

Knapp vier Millionen fließen in den Straßenbau

Ab April beginnt die Sanierung des zweiten Straßenabschnittes am Tribseer Damm. Quelle: Miriam Weber

Die Baumaßnahme Tribseer Damm wird ab April mit der Sanierung von Hexenplatz bis Carl-Heydemann-Ring fortgeführt. Die Kosten für Kanalbau und Verkehrsanlagen belaufen sich hier auf 2,6 Millionen Euro. Der langersehnte Startschuss erfolgt im April auch in der Hainholzstraße mit Abschnitt 1 von der Vogelwiese bis Hausnummer 22. Hier werden rund 260 000 Euro verbaut. Der Hühnerberg schlägt mit 250 000 Euro ins Kontor, und der nächste Abschnitt der Großen Parower Straße wird ebenso in Angriff genommen. 225 000 Euro sollen hier ab April von Lilienthalstraße bis Heinrich-Heine-Ring ausgegeben werden.

Drei Schulen und drei Sportstätten werden saniert

Die Sporthalle der Gagarin-Schule wurde jetzt abgerissen. Quelle: Stefan Sauer

Rund 26,5 Millionen Euro investiert Stralsund in diesem Jahr in die Schulen. Für drei Sportstätten kommen noch einmal 13 Millionen dazu. Für die Burmeister-Schule sind acht Millionen eingeplant, Baustart ist hier noch offen. Für die „ Gagarin“ fließen 6,5 Millionen, die Arbeiten sind im Gange. Die Erweiterung des Schulzentrums am Sund steht mit insgesamt 12 Millionen im Plan. Die Sporthalle an der Gagarin-Schule wird derzeit neu gebaut für 2,6 Millionen (die OZ berichtete). Der Neubau der Halle Andershof hat ein Volumen von 2,3 Millionen.

Größter Brocken im Sport ist sicher der Umbau des Stadions Kupfermühle (die OZ berichette mehrfach). Rund neun Millionen sind hier veranschlagt. Der erste Bauabschnitt für rund drei Millionen ist in vollem Gange. Abgeschlossen sein soll die Maßnahme 2022.

Bauprojekte Hafeninsel und Hansakai in den Startlöchern

Für den Hansa-Kai auf der Hafensinsel plant die Stadt Stralsund eine umfangreiche Sanierung. Quelle: OZ

Der Hansa-Kai wird ab 2020 saniert und bei der Gelegenheit mit einer Freitreppe versehen. In den nächsten drei Jahren fließen dafür über zehn Millionen Euro aus dem Fördertopf „Nationale Projekte“. Im Moment laufen noch die wasserseitigen Untersuchungen. Nach der Auswertung dieser Daten folgen Sondierungsbohrungen für die Analyse des Baugrundes. „Das ist wichtig, um eventuelle Bomben-Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg zu finden“, erklärt Alexander Badrow. Das Gestaltungskonezpt liege auf dem Tisch, jetzt werde die Entwurfsplanung erarbeitet. „Wir wollen, dass das Wasser an dieser Stelle erlebbar wird. Das soll nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein qualitativ hochwertiger Aufenthaltsort werden“, schwärm das Stadtoberhaupt von seinem „ Stralsund der Zukunft“.

Das Kai-Projekt ist eingebettet in die Entwicklung der Hafeninsel. Und die soll insgesamt 20 Millionen Euro kosten. „Insgesamt werden wir in den nächsten Jahren die Hafeninsel top entwickeln, wie sich das für eine Stadt wie Stralsund gehört. Ob Wohnen, Gastronomie und anderes Gewerbe – nimmt man alle Investoren zusammen, fließen bestimmt 100 Millionen in das Areal“, schätzt der Oberbürgermeister.

Von Ines Sommer