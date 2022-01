Beliebtester Dönerladen in Stralsund: Was das „Kebab Haus“ so besonders macht

Stralsund

Mittagszeit in Stralsund: Das Telefon von Arash Noori klingelt in einer Tour, die Bestellungen flattern in sein Handy, aus dem Drucker und von den Kunden vor dem Tresen ein. Das Dönerfleisch dreht sich ununterbrochen, der Salat auf dem Tresen leert sich .

„Ohne meine Kollegen und die Unterstützung meiner Familie wäre das alles gar nicht möglich“, sagt Noori immer wieder. Er ist der Inhaber vom „Kebab Haus“ im Tribseer Damm, gegenüber vom Bahnhof und betreibt nach einer OZ-Umfrage das beste Dönergeschäft in der Stadt.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt der Döner-Chef, der im Oktober 2020 seinen Laden eröffnet hat, während er einen Döner zur Lieferung vorbereitet. Ohne Knoblauchsoße und ohne Zwiebeln. „Wir sind der einzige Dönerladen hier in der Stadt, der liefert“, fügt der junge Mann hinzu. „Wir wollten etwas anders machen. Was neues.“

Döner bestellen – online bezahlen

Die Möglichkeit, unkompliziert an gutes Essen zu kommen, war das Hauptanliegen. Online bestellen und liefern lassen schien da die einfachste Option. „Wir haben mitten in der Coronazeit angefangen. Die Leute, die vorsichtiger sind oder in Quarantäne müssen, haben unser Angebot gern angenommen.“

Und noch immer lassen sich viele Leute Döner, Schnitzel oder Currywurst nach Hause oder auf die Arbeit liefern. Auch ein neuer Verkaufsschlager ist dabei: Die Dönerpizza.

Die Bestellung ist über die Lieferapp „Lieferando“ sowie über WhatsApp möglich. Mittags würden vorrangig diejenigen bestellen, die in der Mittagspause weniger Zeit hätten, abends die jungen Leute, die keine Lust mehr haben, das Haus zu verlassen. Die Lieferoption sei ein Punkt, weshalb der Laden so gut ankomme, schätzt der Inhaber.

Den ganzen Tag ist viel zu tun

„Generell ist abends sowie am Wochenende am meisten los“, meint Arash Noori. Er und seine Mitarbeiter haben aber die ganze Zeit viel zu tun: Brot rösten, Fleisch schneiden, ins Auto setzten und zum Kunden fahren, den Tresen mit den Soßen und Salaten sauber halten... Und mindestens zwei Mal am Tag wird Salat, Gurke, Tomate und Zwiebeln geschnippelt. „Ohne mein Team wäre ich aufgeschmissen“, wiederholt er erneut, ist dankbar.

„Ich bin jeden Tag hier im Laden, von morgens bis Abends“, erzählt der Mann, der 2014 aus Afghanistan nach Deutschland kam. Das sei hart, weil er so nur wenig Zeit für seine Familie habe. Seine Tochter wurde erst vor wenigen Wochen geboren.

„Aber aller Anfang ist schwer, man muss sich erstmal einen Namen machen.“ Und dann klingelt auch schon wieder das Telefon. Zweimal Döner, einmal ohne Zwiebeln und einmal ohne scharfe Soße. Es scheint schon ganz gut zu laufen.

Inhaber legt Wert auf frische Zutaten

Um sich von der Konkurrenz, die er aber nie so nennen würde, abzuheben, setzt er auf spezielle Zutaten – und vor allem auf Frische. Wo sein Fleisch her kommt, wisse er genau, habe sich vorab die Firma in Berlin genau angeschaut. „Das Kalbsfleisch hat eine super Qualität, das kostet mich auch im Einkauf etwas mehr“, gibt er zu. „Aber dafür kann ich das bedenkenlos an die Kunden weitergeben.

So auch bei seinen Soßen, die er alle selbst nach geheimer Rezeptur herstellt. Die Herstellung gebe er auch nicht aus der Hand, sagt er und grinst. „Das bleibt meine Aufgabe.“ Denn die Soßen seien für den Mann, der vor seiner Selbstständigkeit in verschiedenen Dönerläden gearbeitet hatte, das wichtigste beim Döner.

Auch selbst esse er noch zwei, drei Mal die Woche das Gericht, das er hunderte Male in wenigen Tagen zubereitet. „Ich muss ja wissen, was ich den Kunden verkaufe“, sagt er und lacht wieder.

Bei den Kunden kommen die Soßen zumindest super an. Einer würde regelmäßig aus Rambin kommen, weil ihm der Döner so gut schmecke. Zustimmendes Nicken eines Kunden, der sich auch gerade einen Döner zum mitnehmen holt. „Der beste in der Stadt“, ist auch er überzeugt. So viel Lob schmeichelt dem Dönerchef. „Das ist das, was ich möchte – die Kunden glücklich machen.“

Auch Hähnchendöner bietet Noori in seinem Dönerladen an. „Den mag ich nicht so gerne, aber wenn meine Kunden das mögen, bekommen sie das natürlich.“ Auch plant er, wenn er wieder mehr Zeit hat, mehr vegetarische und vegane Gerichte auf die Speisekarte zu nehmen. Immer häufiger werde er nämlich nach Alternativen gefragt, Halloumi und Fallafel gäbe es bereits, die Soßen seien allerdings noch nicht vegan.

„Aber bislang ist hier zu viel zu tun. Das kommt alles nach und nach“, sagt er und drückt seinem Kollegen die nächste Liefertasche in die Hand.

Von Stefanie Ploch