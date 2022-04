Stralsund

Das spontan gestaltete Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine zog am vergangenen Sonntag mehr als 200 Besucher in die Nikolaikirche am Alten Markt.

Heimische Musiker in der Kirche

Musikerinnen und Musiker der Hansestadt sowie Mitglieder der Chöre der Nikolaigemeinde musizierten zugunsten der Geflüchteten. Mit dabei sind Anika Egert (Sopran), Daniel Schliewa (Tenor), Thomas Rettensteiner (Bariton), Friederike Fechner (Violoncello) sowie Mitglieder des Bachchores und des Gospelchores an St. Nikolai. Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Matthias Pech, der die Orgel spielte, haben die Akteure Arien aus Opern und Oratorien sowie Lieder und Duette zu Gehör gebracht, die alle um das Thema Frieden und Versöhnung kreisen.

Die Spende, die am Ausgang der Kirche von den Besuchern erbeten wurde, kommt in voller Höhe der Aktion „Deutschland hilft“ zugute, denn die Künstler, die das Konzert angeregt hatten, verzichteten auf jegliches Honorar. Die Sammlung erbrachte mehr als 3000 Euro, worüber sich Ausführende wie Kirchengemeinde hoch erfreut zeigten.

Von iso