Berauscht und ohne Führerschein durch Stralsund: Polizei stoppt 41-Jährigen

Stralsund

Ein 41-jähriger Stralsunder ist am Sonnabend beim Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen von der Polizei erwischt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zudem flog bei der Verkehrskontrolle im Stadtteil Knieper West auf, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Eine Blutprobe im Krankenhaus Stralsund entnommen, um die genaue Konzentration der Stoffe zu bestimmen. Der 41-Jährige muss sich künftig wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Ordnungswidrigkeit wegen des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten.

Polizei zieht Betrunkenen bei Löbnitz aus dem Verkehr

Über das ganze Wochenende hinweg nahm die Stralsunder Polizei noch mehr Delikte auf. Ein 36-Jähriger wurde mit seinem Pkw in Löbnitz angehalten. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wurde zusätzlich ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,21 Promille an. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Betrunkener E-Biker aus Schweden beleidigt Rügener Polizisten

Auch für einen Radfahrer in Sassnitz endete die Fahrt am frühen Sonnabendmorgen. Gegen 4:15 Uhr zogen die die Polizisten den E-Biker in der Stralsunder Straße aus dem Verkehr. Seine Fahrweise soll starke Ausfallerscheinungen gehabt haben. Der 25-jährige Schwede verweigerte jegliche Maßnahmen, wehrte sich gegen die polizeilichen Handlungen und beleidigte die Polizeibeamten. Eine Blutprobe soll die Alkoholkonzentraltion beweisen. Der junge Mann muss sich wegen des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Betrunkener in Bergen auf gestohlenem Rad unterwegs

In Bergen sorgte ebenfalls ein Radfahrer für einen Polizeieinsatz. Am Samstag fuhr ein 37-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Stralsunder Straße. Während eine Verkehrskontrolle stellten die Polizisten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des von Rügen stammenden Mannes fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ein Arzt hat anschließend eine Blutprobe gesichert, die Beamten haben die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Weiterhin gab es Indizien am Fahrrad, dass dieses aus einer strafbaren Handlungen stammen könnte und so wurde das Mountainbike vorerst sichergestellt. Die Kriminalpolizei prüft weitere Straftatbestände.

Von Pascal Bauser