Tribsees

Ein Unfall auf der A20 bei Tribsees hat am Donnerstag zu massiven Verkehrseinschränkungen auf der Autobahn in Richtung Lübeck/Rostock geführt. Laut Polizei war ein Lkw aus Polen in den frühen Morgenstunden hinter der Baustelle an der Trebeltalbrücke bei Tribsees aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und schräg auf die Seite gekippt. Zwar blieb der 26-jährige Fahrer unverletzt, dennoch musste der Sattelzug aufwendig geborgen werden.

Als Beamte die Unfallstelle besichtigten, kam heraus: Das Gespann war deutlich schwerer als die erlaubten 40 Tonnen Gesamtgewicht. Das Fahrzeug hatte drei tonnenschwere Spulen für Windkraftanlagen geladen. Aufgrund der geltenden Vorschriften hätten die Spulen jedoch auf drei Lkw verteilt und einzeln befördert werden müssen.

Komplizierte Bergung des Sattelzuges

Trotzdem ging die komplizierte Bergung laut Polizei noch relativ glimpflich vonstatten. „Für uns war das ein ganz normaler Einsatz“, sagt Frank Salomon, Geschäftsführer der Firma Dapa. Vier Fahrzeuge hatten die Abschlepp-Spezialisten dabei.

„Mit dem Kran haben wir den Laster vorsichtig angehoben. Der Vierachs-Berger und der Dreiachs-Berger sorgten mit je zwei Seilwinden fürs Rausziehen. Alles musste ganz langsam erfolgen. Die Technik, die wir sonst noch so brauchen, hatten wir im Werkstattwagen dabei. Das Ganze hat ungefähr eine Stunde gedauert“, so der 36-Jährige, der mit sechs Mitarbeitern auf der A20 unterwegs war.

Für die Bergung blieb die A20 in Richtung Rostock rund eine Stunde gesperrt, konnte aber am frühen Nachmittag wieder befahren werden.

Schwertransport wurde auf nahem Parkplatz abgestellt

Der Schwertransport wurde nach Polizeiangaben zu einem etwa fünf Kilometer entfernten Parkplatz begleitet, wo er stehen bleiben musste. Die Spedition, die auch die Bergung zahlen muss, müsse nun zwei weitere Fahrzeuge schicken und umladen, hieß es. Der Sachschaden sei eher gering.

Das Fahrzeuggespann beschädigte unter anderem die Bankette neben der Autobahn. In den Mittagsstunden wurde die A20 für fast zwei Stunden in Richtung Rostock gesperrt, der Verkehr konnte jedoch umgeleitet werden.

Ostseeautobahn muss seit 2017 repariert werden

Die A20 bei Tribsees war 2017 in einem Moorgebiet auf spektakuläre Art und Weise abgesackt und dann eingebrochen – es klaffte ein riesiges Loch. Seither laufen aufwendige Reparaturarbeiten. Das Autobahnstück ist erst seit Mitte November 2021 wieder über eine Seite vierspurig, aber mit verringerter Geschwindigkeit befahrbar.

Von kst, iso, crö