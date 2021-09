Stralsund

Wer Reinhard Neumann beruflich auf der Straße sieht, könnte denken, dass er aus der Zeit gefallen ist. Schwarzer Anzug, schwarzer Zylinder und Liederklassiker aus Filmen aus den 1920er und 30er Jahren auf den Lippen. Neumann tritt im Trio „Die Herr’n von der Tankstelle“ in Fußgängerzonen auf.

Er und seine zwei Mitstreiter geben Ohrwürmer zum Besten. „Das Interesse am Singen kam schon in meiner Kindheit auf“, sagt der 53-Jährige aus Berlin. Er arbeitet auch als „lebende Puppe“ und Animateur. Wenn es zeitlich passt, tritt er mit dem Sängertrio auch in Stralsund und den Kaiserbädern auf Usedom auf. Zudem besucht er gerne Museen und schaut sich Sehenswürdigkeiten an. Architektonisch schöne Ziele gebe es dafür an der Ostseeküste genügend.

Von Christopher Gottschalk