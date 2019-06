Die Kita-Kinder waren als Stadtreporter in Franzburg (Vorpommern-Rügen) unterwegs. Nun ist ihr Buch fertig und erzählt auf 72 Seiten, was ihre Heimatstadt zu bieten hat – von der Schlosserei über den Arzt bis hin prachtvollen Türklinken und Dachrinnen. 200 Bücher wurden zur Premiere am Samstag verkauft.