Berufsförderungswerk Stralsund beginnt wieder mit dem Präsenzbetrieb

Stralsund

Endlich geht’s weiter: Das Berufsförderungswerk (BFW) Stralsund darf seit dem 2. Juni unter der Maßgabe von Hygiene- und Abstandsregeln wieder seine Teilnehmer vor Ort qualifizieren und betreuen. Über zwei Monate musste der Präsenzbetrieb für Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben an allen Standorten des BFW in Stralsund, Rostock, Schwerin und Waren aufgrund der Corona-Krise eingestellt werden.

Qualifizierung erfordert regelmäßigen Austausch

„Unser Kerngeschäft, die berufliche Rehabilitation, ist gekennzeichnet von der individuellen Betreuung und Qualifizierung unserer Teilnehmenden sowie einem regelmäßigen persönlichen Austausch. Ich bin sehr froh, dass wir diese Anforderungen auch im Rahmen der Anwendung alternativer Lern- und Betreuungsmethoden weitestgehend erfüllen konnten. Allerdings kann man dies auch nur für einen begrenzten Zeitraum so machen“, berichtet Klaus Mohr, Geschäftsführer des BFW Stralsund.

Anstrengungen erhöhen Chancen auf einen Job

In jedem Fall ist man im Berufsförderungswerk Stralsund erleichtert, dass die Betreuung der Frauen und Männer in der Rehabilitation wieder im Präsenzbetrieb möglich ist. „Für die Umsetzung der nötigen Abstands- und Hygieneregeln haben wir ein gut funktionierendes Wechselsystem aus Präsenz- und Homeschooling entwickelt“, verrät Uta Mertz, Leiterin des Geschäftsbereiches Qualifizierung.

Und sie ist sich sicher: „ Homeschooling kann die Vor-Ort-Ausbildung in der beruflichen Rehabilitation natürlich nicht vollständig ersetzen. Dennoch profitieren alle Teilnehmenden von wichtigen Kompetenzerweiterungen wie etwa Selbstdisziplin und -organisation sowie -motivation. Wer sich den zusätzlichen Anstrengungen stellt, kommt mit Sicherheit dem Ziel, am Arbeitsmarkt wieder teilhaben zu können, in großen Schritten näher.“

Ziel ist Wiedereingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt

Die Berufsförderungswerk Stralsund GmbH mit ihrem Geschäftsführer Klaus Mohr ist ein Unternehmen der beruflichen Rehabilitation und unterstützt seit 29 Jahren an mittlerweile vier Standorten in Stralsund, Rostock, Schwerin und Waren Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bei der Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.

Dabei werden alle Teilnehmenden individuell begleitet und vor Ort betreut. Dafür stehen unter anderem Reha-Ausbilder, Psychologen, ärztlicher Dienst, Physiotherapeuten und Sozialpädagogen im Rahmen der angebotenen Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation zur Verfügung.

Von Jörg Mattern