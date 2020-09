Beschwerde über Krachen und Quietschen: Ist der Stralsunder Hafen zu laut?

Stralsund

Wenn im Stralsunder Nordhafen Schrott verladen wird oder Güterzüge bremsen, steigt der Lärmpegel. Für manch einen Anwohner ist das eine Belästigung. Ist der Hafen zu laut? „Ja,“, sagt ein Stralsunder, der in der Nähe wohnt und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Nein“, sagt hingegen die SWS Seehafen Stralsund GmbH, eine Tochterfirma der örtlichen Stadtwerke, die den Hafen betreibt. Der Reihe nach.

Seine Wohnung ist einige hundert Meter vom Nordhafen entfernt, doch die Geräuschkulisse sei ihm einfach zu viel, vor allem das Quietschen der Bremsen der Güterzüge. „Wenn ich auf dem Balkon sitze, ist es wirklich sehr laut.“ Das lang gezogene metallische Geräusch würde seine Nerven strapazieren. „Auch das Schrottverladen macht Krach. Manchmal sogar bis 22 Uhr“, empört sich der Anwohner. „Kann das nicht tagsüber erledigt werden? Oder woanders?“

Anzeige

Kein Verladen mehr im Nordhafen ?

Er schlägt vor, dass solche Verladungen nicht im Nordhafen erfolgen sollten, wo westlich des Langenkanals die Wohnbebauung beginnt und das Schulzentrum am Sund zu finden ist, sondern im Süd- oder Frankenhafen, also neben der Werft. Der Abstand zu den nächsten Wohnhäusern ist dort deutlich größer.

Weitere OZ+ Artikel

Jetzt abstimmen: Fühlen Sie sich vom Lärm am Nordhafen belästigt?

Auf der Internetseite des Umweltbundesamtes heißt es: „Lärm löst abhängig von der Tageszeit (Tag/Nacht) unterschiedliche Reaktionen aus.“ Tagsüber sei außerhalb des Hauses zunehmend mit Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens zu rechnen, sollte der mittlere Lärmpegel über 55 Dezibel (dB) liegen. Um die Gesundheit zu schützen, sollte ein Mittelungspegel von 65 dB am Tage und 55 dB in der Nacht nicht überschritten werden.

Was ist wie laut? Menschen reagieren zwar unterschiedlich empfindlich auf Lärm. Ein Schallpegel bis zu 65 Dezibel wird jedoch in der Regel als normal wahrgenommen. Aber was ist wie laut? Hier eine Übersicht mit Beispielen. Anmerkung vorweg: Eine um zehn Dezibel erhöhte Zahl bedeutet in etwa die Verdopplung der Lautstärke. 10 Dezibel (dB): Atmen, Rascheln eines Blattes, 20 dB: Ticken einer Armbanduhr, 30 dB: Flüstern, leichter Wind, 40 dB: leise Musik, 50 dB: normales Gespräch, Regen, 60 dB: normaler Straßenverkehr, Gruppengespräch, 70 dB: Motorrad, Rasenmäher, 80 dB: vorbeifahrender Zug, 90 dB: Presslufthammer aus zehn Metern Entfernung, 100 dB: Kreissäge, Diskothek, 110 dB: Autohupe, 120 dB: Gewitterdonner, 130 dB: Düsenflugzeug. Eine Ohrfeige direkt aufs Ohr oder ein explodierender Silvesterböller nahe am Ohr können bis zu 170 dB laut sein.

„Alle Vorgaben werden eingehalten“

Wie laut ist es nun im Hafen? SWS-Seehafen-Geschäftsführer Sören Jurrat und Julia Romer aus der Marketing-Abteilung der Stadtwerke geben trotz Nachfrage darauf keine konkrete Antwort. Sie versichern aber, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten würden und alle Genehmigungen gültig seien. Geregelt sind diese im Bundesimmissionsschutzgesetz. Der Richtwert liegt tagsüber in Gewerbegebieten bei 65 dB, in Industriegebieten bei 70 dB. „Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB (...) überschreiten“, heißt es im Gesetz.

„Wird ein festgelegter Grenzwert bei einem Arbeitsablauf überschritten, darf diese Tätigkeit nicht ausgeführt werden“, teilen Romer und Jurrat mit. Im Übrigen sei eine Verlegung des Umschlags in den Süd- oder den Frankenhafen nicht möglich, da es dort keine Kapazitäten gebe.

„So laut, als würde jemand Rasen mähen“

In dem Gesetz heißt es auch, dass schädliche Umwelteinwirkungen aufgrund von Geräuschen zu verhindern sind, wenn dies nach dem neuesten Stand der Technik zur Lärmminderung möglich ist. Laut dem Anwohner wäre das zumindest bei den Zugbremsen möglich. Doch auch hier winkt die Seehafen GmbH ab: Sie stelle lediglich die Gleisinfrastruktur für durch das Eisenbahn-Bundesamt zugelassene Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Verfügung. „Welche Bremsen und Bremsbeläge zum Einsatz kommen, obliegt den Eigentümern der Waggons in Abstimmung zwischen Hersteller und Aufsichtsbehörden“, so Jurrat.

Lärm wird unterschiedlich intensiv wahrgenommen. Beim Schulzentrum am Sund zum Beispiel sieht man die Sache gelassener. „Das ist für uns kein Thema. Es ist dann mal so laut, als würde jemand Rasen mähen. Wir machen dann die Fenster zu“, sagt ein Mitarbeiter. Und auch Johannes Lemm, der seit Jahren im Heilgeistkloster wohnt, meint, der Hafen sei zwar zu hören, er fühle sich aber nicht wirklich gestört. „Ich habe mich damit arrangiert.“ Genervt sei er eher vom Krach, der manchmal von den Skateboardfahrern im Parkhaus zu hören sei.

Von Kai Lachmann