Stralsund

Stralsund steht öfter im Interesse der Medien – auch der ausländischen. Welterbestadt, Kirchen, Ozeaneum, Hiddenseer Goldschmuck – die Liste der Besonderheiten ließe sich noch eine Weile fortführen. Doch für ein Fernsehteam des französischen Nachrichtensenders France Info war etwas anderes am vergangenen Wochenende spannend – die wieder geöffnete Gastronomie nach der Zwangspause. Und wo führt es das Team als erstes hin? Richtig, in „das Wohnzimmer meiner Stammgäste“, wie Hanni Höppner, Inhaberin der ältesten Kneipe Stralsunds erzählt: „Zur Fähre“. Unter den Besuchern ein sichtlich entspannter Oberbürgermeister, der sich darüber freut, dass es in kleinen Schritten in die Normalität zurück geht. Beste Werbung für die Hansestadt. Und wer weiß, beim nächsten Bericht heißt es dann vielleicht nicht mehr „ Stralsund, eine Stadt 300 Kilometer von Berlin entfernt“, sondern „ Stralsund, eine der schönsten Städte im Norden Deutschlands“.

Anzeige

Von Miriam Weber miriam.weber@ostsee-zeitung.de