Bestes Eis in Stralsund: Das ist die Geschichte des Deviner Kurhauses

Das Kurhaus Devin boomt! Nicht erst nach dem Sieg des OZ-Eisdielentests stehen die Gäste Schlange für das beliebte DDR-Softeis. Nein, das Hotel und auch das Restaurant der Familie Glashagen ist seit Jahren ein beliebtes Urlaubs- und Erholungsziel für viele Gäste. Doch nicht immer war das traditionsreiche Kurhaus so schön anzusehen wie heute.

Bevor Christiane und Uwe Glashagen das Haus im Jahr 2001/2002 sanierten, war es eine Ruine. Die Farbe blätterte sich von den Wänden ab, die Außenfassade war von Graffitis übersäht, Fremde verschafften sich zutritt und hinterließen ihren Müll: „Von außen schien es ja erst gar nicht so schlimm“, erinnert sich Christiane Glashagen. „Als wir dann drin waren, wurde es noch mal wesentlich schlimmer.“ Doch die gebürtige Sächsin hatte sich an der Vorstellung ihres Kurhauses bereits festgebissen.

Sanierung des Kurhauses Devin

Viele Jahre stand das marode Haus leer. Das Ehepaar kannte es, oft sind die daran vorbeigelaufen: „Wir haben damals ja schon ganz in der Nähe gewohnt. In den zehn Jahren wurde es zwei oder drei Mal verkauft und wieder rückabgewickelt“, erzählt Christiane Glashagen. Obwohl die Mutter dreier Kinder nie zuvor in der Gastronomie- oder Hotellerie-Branche gearbeitet hat, manifestierte sich die Idee in ihrem Kopf: „So ist das immer bei mir, wenn ich mich an etwas festgebissen haben, dann lasse ich auch nicht mehr locker.“

Und was hielt ihr Mann damals von dieser Idee? Der hat sie natürlich unterstützt: „Er war selbstständig und führte ein Bauplanungsbüro. Er meinte, ich solle meins machen und er macht seine Sache weiter“, erzählt die Geschäftsfrau und lächelt.

„Wir müssen verrückt gewesen sein“

Heute können nur noch Bilder zeigen, wie das Haus vor dem Umbau durch die Familie dem Untergang geweiht war. Lange hat die Gründerin die Fotos nicht mehr angesehen: „Im Nachhinein denkt man, wie verrückt man doch gewesen ist“, sagt sie. „Heute hätte man die Kraft dazu gar nicht mehr. Wir haben das mit drei Kindern aufgebaut und damals viel selber gemacht.“

Kaum jemand hätte geglaubt, dass die Familie es wirklich schafft, im Juni 2002 zu eröffnen. An den ersten Tag kann Christiane Glashagen sich noch gut erinnern: „Eigentlich war noch nicht richtig fertig. Die Gäste haben uns dann noch geholfen, die Tische abzuwischen“, erinnert sie sich und lacht.

Kurhaus Devin als Familienunternehmen

Eröffnet wurde nicht nur das Kurhaus Devin, sondern auch das Nebengebäude, welches sie zeitgleich gebaut haben. Von da an änderte sich das Leben der Familie schlagartig: „Von einem auf den anderen Tag ist dein Leben völlig anders. Man hat kaum noch ein Privatleben, aber dadurch, dass ich die Familie hier habe, entbehre ich auch nichts“, erklärt Christiane Glashagen.

Seit 2014 führen die beiden Söhne Axel und Holger Glashagen das Geschäft. Im Jahr 2015 erweiterten sie die Zimmerkapazität von 20 auf 30 – insgesamt sind das 57 Betten. Doch es ist auch noch eine Salzgrotte, die die Familie hat einrichten lassen. Extras wie der Fitnessraum und das eingemietete Kosmetikstudio zeigen, wie das Kurhaus Devin sich stetig entwickelt. Auch wenn die ehemalige Geschäftsführerin nur noch Anteilig involviert ist und auch Vater Uwe Glashagen bereits sein Rentnerdasein genießt, helfen die beiden ihren Söhnen nach wie vor.

Persönliche Herausforderungen im Alltagsgeschäft

Bereut habe die Gründerin ihre Entscheidung nie: „Den Gedanken habe ich gar nicht erst zugelassen. Man bekommt in dieser Branche auch viel zurück, wenn die Gäste sich freuen und positives Feedback geben.“ Etwas anders, als sie es sich vorgestellt hat, war es zu Beginn dennoch: „Ich bin eher ruhig und schüchtern. Vorher dachte ich, dass ich mich im Hintergrund halten kann, aber viele wollen einen persönlich sehen und sprechen“, sagt Christiane Glashagen.

Die neue Selbstständigkeit war für sie ein Prozess. Aus den ersten Jahren habe sie viele Lehren gezogen und häufig allein angepackt. Heute läuft das Geschäft: Mittags und abends ist das Restaurant eine Anlaufstelle für Gäste und Touristen, nachmittags gibt es Kaffee, Kuchen und natürlich Eis.

Historische Eckdaten des Kurhaues Devin – 21. Juli 1887: Einweihung und Eröffnung des Kurhauses, Betreiber war „Restaurateur“ Theodor Gless – Nutzung eines bereits seit 1863 im Deviner Park befindlichen Pavillons, der dafür im Jahr 1886 umgebaut wurde – bis 1945: Verpachtung von Haus und Grundstück bis 1945 durch das Kloster zum Heiligen Geist als Grundbesitzer von Devin – 1928: Eingemeindung von Devin nach Stralsund – 1930er-Jahre: Pläne zur Umnutzung als Tuberkulose-Absonderungsheim, diese wurden nicht realisiert – September 1940: Kurzzeitige Nutzung als Unterkunft für circa 60 französische Kriegsgefangene – 1950: Planungen zum Ausbau als Erholungsheim für städtische Angestellte, diese wurden nicht realisiert – 1. März 1956: Übergabe an die Handelsorganisation bis 1990, Restaurantbetrieb – 1993: Schließung und beginnender Verfall – 2001/02: Sanierung und Erweiterung um Hotelbetrieb durch Familie Glashagen – 2015: Nochmals erweitert, von 20 auf 30 Zimmer

Von Lena-Marie Walter