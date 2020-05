Betrüger versuchen Frau in Zingst mit Corona-Test abzuzocken

Zingst/Stralsund

Betrüger haben die Corona-Pandemie für sich entdeckt und versucht, eine Frau aus Zingst um Geld zu prellen. Sie wurde per Brief aufgefordert, einen Corona-Test durchzuführen. Für das Test-Set sollte sie im Voraus einen Gebühr zahlen. Die Frau fiel auf den Betrugsversuch aber nicht herein. Sie erstattete Anzeige.

Betrüger geben sich als Bundesstelle für Seuchenschutz aus

Wie die Polizei mitteilt, bekam die 64 Jahre alte Einwohnerin des Seeheilbades auf der Halbinsel Darß-Fischland-Zingst im Landkreis Vorpommern-Rügen einen Brief von einem Mann, der sich als Dr. Marcus Petersen ausgab. In dem als Schreiben von der Bundesstelle für Seuchenschutz deklarierten Brief wurde der Zingsterin mitgeteilt, dass sie zu einer Risikogruppe gehöre. Sie wurde aufgefordert, einen Corona-Test durchzuführen. Für die Zustellung des Tests würden Gebühren anfallen, die per Nachnahme bei der Deutschen Post entrichten werden müssten, hieß es. Dem Brief lag auch gleich ein entsprechender Abholschein für die Postfiliale bei, mit dem die 64-Jährige aufgefordert wurde, eine Nachnahmegebühr in Höhe von 85,50 Euro zu zahlen. Bei der Zingsterin kamen die Betrüger aber nicht zum Zuge. Statt zur Postfiliale zu gehen, erstattete die Frau Strafanzeige bei der Polizei in Barth. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Polizei rät: Anzeige erstatten

In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser neuen Betrugsmasche. Bundesweit versuchen bislang unbekannte Täter, die sich als angebliche „ Bundesstelle für Seuchenschutz“ ausgeben, mit solchen Briefen ihre Opfer um Geld zu prellen. Dabei drängen sie auf eine schnelle Vorauszahlung und Abholung des Test-Sets binnen drei Tagen und drohen mit einer zwangsweisen Durchsetzung, sollte den Aufforderungen nicht freiwillig gefolgt werden. Die Polizei rät unbedingt dazu, Anzeige zu erstatten. Dabei sollten erhaltene Forderungsschreiben sowie die dazugehörigen Briefumschläge und Abholbenachrichtigungen aufgehoben und der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Familienangehörige, Freunde und Bekannte werden gebeten, insbesondere ältere Menschen über diese neue Betrugsmasche zu informieren und für richtigen Umgang mit diesen Zahlungsforderungen zu sensibilisieren.Lesen Sie auch: Tatwaffe Messer: Versuchtes Tötungsdelikt in Stralsund

Von Udo Burwitz