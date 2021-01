Betrugsversuch: 16 Fälle in Vorpommern-Rügen am Freitagvormittag gemeldet

Stralsund

Ob als angeblicher Enkel, falscher Polizist oder vermeintlicher Anwalt – Trickbetrug in Vorpommern-Rügen hat gegenwärtig Konjunktur. Solche Anrufe häufen sich im Landkreis. Allein am Freitag meldeten sich bis Mittag 18 Senioren, zehn aus Stralsund und sechs aus Bergen und Umgebung auf der Insel Rügen bei der Polizei, die von Trickbetrügern angerufen wurden. In allen Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Seniorin um 13 000 Euro geprellt

Erst am Donnerstag hatten Betrüger bei einer Seniorin aus Barth Erfolg. Dabei gingen sie besonders dreist vor. Wie die Polizei informiert, überraschte die 92-Jahre alte Frau zunächst mit einem Schockanruf. Er gab am Telefon vor, ihr Enkel zu sein und teilte ihr mit, dass er einen Unfall verursacht habe und 9000 Euro brauche. Bei einem späteren Anruf gab er vor, noch weitere 4000 Euro zu benötigen. Womöglich um sicherzugehen, dass die Seniorin das Geld auch wirklich übergibt, wendeten die Betrüger obendrein die Masche des falschen Polizisten an. Ein Mann, der sich als Beamter des Landeskriminalamtes ausgab, wies die Seniorin am Telefon darauf hin, dass sie beinah Opfer eines Betrügers geworden wäre, aber die Beamten dem angeblichen Enkel bereits auf der Spur seien. Der Anrufer gab vor, dass die Frau zum Einsatzerfolg beitragen könne, indem sie das Geld tatsächlich übergebe und die - angeblichen - Beamten den Täter dann schnappen könnten. Anschließend bekäme sie ihr Geld wieder. Die Seniorin fiel darauf herein. Am Donnerstagabend übergab sie insgesamt 13 000 Euro an einen Fremden, der sich als Kumpel des Enkels ausgab.

29 Fälle in nur sieben Tagen gemeldet

Bei den am Freitag aus Stralsund und Bergen gemeldeten Fällen hätten sich die Angerufenen größtenteils richtig verhalten und einfach wieder aufgelegt, teilt die Polizei mit. Der bescheren Trickbetrüger momentan viel Ermittlungsarbeit. 29 Fälle wurden im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen angezeigt.Von einer weitaus höheren Dunkelziffer ist auszugehen, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund.

