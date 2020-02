Stralsund

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 57-Jährige am Samstagnachmittag in Höhe des Kreisverkehrs zur Karl-Marx-Straße die Straße Frankenwall überqueren und nahm dabei einer Autofahrerin die Vorfahrt. Der Mann stürzte bei dem Zusammenstoß von seinem Rad und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Radfahrer einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille fest. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Von RND/dpa/axl