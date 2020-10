Stralsund/Papenhagen

Zwei Männer müssen sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich in der Stralsunder Lion-Feuchwanger-Straße ein 52-Jähriger mit seinen elektrischen Rollstuhl gegen 21.20 Uhr in einer Hecke festgefahren. Ein Zeuge hatte die Beamten im Hauptrevier informiert und die Vermutung geäußert, dass der Mann betrunken ist.

Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Warum der 52-Jährige vom Gehweg abkam und in die Hecke fuhr, ist derzeit unklar. Verletzt wurde er dabei jedoch nicht. Am Rollstuhl konnte ebenfalls kein sichtbarer Schaden festgestellt werden.

2,62 Promille Atemalkohol

Während einer Verkehrsunfallaufnahme in der Dorfstraße in Papenhagen sahen Grimmener Polizisten gegen 21.25 Uhr einen ihnen bekannten 36-jährigen Mann. Dieser fuhr zunächst mit einem E-Bike vorbei, kehrte nach wenigen Minuten jedoch zu Fuß zurück und sprach die Beamten an.

Dabei stellten sie Atemalkoholgeruch bei dem Grimmener fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 2,62 Promille. Daraufhin wurde dem 36-Jährigen zum Zweck der Beweismittelsicherung eine doppelte Blutprobe im Krankenhaus entnommen, da ein Nachtrunk von alkoholischen Getränken im Zeitraum vom Passieren der Unfallstelle und anschließender Rückkehr nicht ausgeschlossen werden konnte.

