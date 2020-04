Betrunkener kocht Essen und schläft ein: Stralsunder Feuerwehr muss Tür öffnen

Stralsund

Die Stralsunder Feuerwehr musste am Samstagvormittag wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ausrücken und eine Wohnungstür gewaltsam öffnen. Ein Mieter hatte offenbar Essen in der Küche zubereitet und sich kurz danach im Wohnzimmer auf die Couch gelegt. Dort ist er vermutlich eingeschlafen.

Die Wohnung war bereits so stark verqualmt, dass Rauchgase unter der Wohnungstür in den Hausflur drangen. Durch einen ausgelösten Rauchmelder in der betreffenden Wohnung wurden Nachbarn auf den Rauch aufmerksam und informierten die Feuerwehr.

Ein Atemalkoholtest beim 24-jährigen Mieter ergab einen Wert von 1,42 Promille. Er wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in das Helios-Klinikum Stralsund gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden.

