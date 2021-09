Betrunkener verprügelt 18-Jährige auf Supermarkt-Parkplatz in Velgast

Velgast

Was für eine grausame Tat: Ein 39-jähriger Deutscher hat am Sonnabend in Velgast (Landkreis Vorpommern-Rügen) eine 18-Jährige aus den Niederlanden so heftig verprügelt und getreten, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Besonders schockierend: Dies geschah nicht etwa in einer privaten Wohnung, sondern am helllichten Tag um 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes Norma.

Vor dem Gewaltausbruch gerieten die beiden in einen heftigen Streit. Es muss also sehr laut geworden sein. Zeugen beobachteten die Tat. Doch warum hat niemand eingegriffen?

Ergebnis des Alkoholtests: 2,6 Promille

Ein Grund könnte sein, dass der Mann vermutlich unberechenbar und einschüchternd erschien. Selbst die alarmierten Polizisten hatte Mühe, sich gegen den Widerstand des Mannes zu behaupten. Letztlich mussten die Beamten den Mann fesseln, ehe sie ihn abführen und in Gewahrsam nehmen konnten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auf. „Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um eine Beziehungstat“, teilt eine Polizeisprecherin mit. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

