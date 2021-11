Bewegende Filmepremiere von „Lievalleen“ in Stralsund: „Mir sind die Tränen gekommen“

Stralsund

Es wurde ein emotionaler, tränenreicher Abend. Das traurige Schicksal des in Rostock geborenen Geschwisterpaares Beate Runge und Peter Wawerzinek schlug mit der Premiere des Filmes „Lievalleen“ am Donnerstagabend in der Stralsunder Jakobikirche hohe Wellen. Zur Vorführung hatte der Filmclub Blendwerk geladen, die Protagonisten wie Literatur-Preisträger Peter Wawerzinek und Regisseur Steffen Sebastian stellten sich im Nachhinein vor Ort einer Podiumsdiskussion. Doch schon zuvor wurde der Abend mit Gefühlen aufgeladen: Denn es gab ein spektakuläres Wiedersehen. Erst seit kurzem wissen Beate Runge und Peter Wawerzinek, dass sie noch mehr Geschwister haben – und im Publikum befand sich eine Halbschwester wieder. Antje Jurgeleit war für den Abend extra aus Marbach (Baden-Württemberg) angereist – um die nun bekannten Verwandten zu besuchen.

„Wir sind extra aus Baden-Württemberg angereist. Mir sind die Tränen gekommen“, Antje Jurgeleit (55, Halbschwester von Beate Runge). Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Vater hatte nichts von Geschwistern erzählt

„Mein Vater hat mir lange nichts von meinen beiden Halbgeschwistern erzählt“, sagt Antje Jurgeleit. Erst diesen Sommer hätte sie von Beate und Peter erfahren. „Doch nun sind wir froh, dass wir uns gefunden haben. Mein Mann und ich sind extra zu dieser Stralsunder Film-Vorführung gekommen. Bei einigen Szenen sind mir die Tränen gekommen“, so Jurgeleit.

Zum Verhungern in Rostock zurückgelassen

Denn in dem dokumentarischen Werk setzt sich Peter Wawerzinek mit einem äußerst düsteren Kapitel der DDR-Geschichte auseinander. Erzählt über sein eigenes Schicksal – und das seiner jüngeren Schwester Beate. Er war gerade drei, Beate nur zwei Jahre alt – als ihre Eltern sich 1957 in den Westen absetzten. Die Kinder blieben allein im Rostocker Haus zurück, wo sie knapp dem Tod entkamen. Hätte die Polizei nicht rechtzeitig die Wohnungstür aufgebrochen, wären die Kinder einfach verhungert.

Beate Runge verbrachte 15 Jahre im Krankenhaus West

Dieses traumatische Ereignis und die Folgen hat Peter Wawerzinek bereits in seinem Roman Rabenliebe verarbeitet. In dem Dokumentarfilm suchte er nun die Orte seiner Kindheit auf und lässt auch Schwester Beate erzählen. Verlassen von den Eltern begann für beide eine schier unglaubliche Odyssee. Zuerst wurden sie in einem Kinderheim bei Grimmen untergebracht wurden. Kurze Zeit darauf wurden die Geschwister jedoch getrennt. Peter kam zuerst in ein Kinderheim bei Nienhagen unter, von wo er den in der Nähe gelegenen Gespensterwald als Spielort für sich entdeckte. Später kam er nach Rerik in eine Einrichtung für elternlose Kinder. Peter hatte das große Glück von einer kinderlosen Lehrerfamilie adoptiert zu werden. Seine Schwester hingegen wurde als „entwicklungsfähig“ eingeschätzt und in die Stralsunder Jugendpsychiatrie abgeschoben. Dort auf dem Krankenhaus West musste sie 15 Jahre ihres Lebens verbringen.

Runge wurde regelmäßig mit Spritzen sediert

„Beate Runge ist eine gute Bekannte von mir. Ihr früheres Lebensschicksal hat mich stark berührt“, Gregor Becker (62, Stralsund). Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Die Szene des Films, in der sie ihrem Bruder auf dem Stralsunder Klinikgelände zeigte, wo sie sechs Wochen, durch Spritzen dreimal am Tag sediert, in einem sogenannten „Netzbett“ zubringen musste, ließ vielen Zuschauern den Atem stocken. Dennoch: Beate Runge hegt keinerlei Groll gegen die damaligen verantwortlichen Ärzte, sondern meint, dass Ärzte und Pflegkräfte in dem einstigen System funktionieren mussten, wie es die damalige Ideologie verlangte.

Keine Vertrauen mehr in politische Akteure

Dass heutzutage mit Linken-Chef Torsten Koplin ein ehemaliger Stasi-Informant bald einen Ministerposten in der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns bekleiden könnte, findet Beate Runge nicht verwunderlich. Aus Sicht der betroffenen Frau handeln die jeweils politischen Akteure – damals wie heute – nach eigenen Willen und damit am „Willen des Volkes vorbei“. „Da werden wir doch nicht gefragt“, sagt Beate Runge resigniert.

„Monstrosität“: Menschliche Kälte der Eltern

Bruder Peter Wawerzinek sieht die sowohl gesellschaftliche als auch die persönliche familiäre Situation sehr viel kritischer. Der Autor und Filmemacher findet den Wohnort der eigenen Mutter in Süddeutschland heraus – und hält ihr dort den Spiegel vor. Doch erst nach einem zweiten Anlauf kann er sie zur Rede stellen. „Warum hast du uns im Westen für tot erklärt“, fragt er seine leibliche Mutter. Diese kann keine schlüssige Antwort liefern. „Wir waren schutzlos. Der eigenen Mutter ausgeliefert“, sagt Peter Wawerzinek. Was bleibt ist das Wort „Monstrosität.“ Nach der Aufführung fiel es während der Podiumsdiskussion immer wieder. Es beschreibt die menschliche Kälte der Eltern, die Beate Runge und Peter Wawerzinek gerade so überlebt haben.

Von Kay Steinke und Christian Rödel