Er wächst und wächst und wächst. Die Rede ist vom Stralsunder Bücherturm! Im laufenden Schuljahr ist der Pylon der Rügenbrücke das Ziel. Der sinnbildliche Bücherstapel, der diese Höhe erreichen soll, ist schon mächtig gewachsen. Damit der Turm weiter in den Himmel schießt und weil das Lesen für die bevorstehenden Winterferien der perfekte Zeitvertreib ist, haben sich die Mitarbeiterinnen der Stadt- und Kinderbibliothek etwas ganz Besonderes ausgedacht:

Nach dem Lesen den Bücherstapel abmessen

Jedes Grundschulkind, das sich am Bücherstapel(n) beteiligen möchte, kann sich trotz momentaner Schließzeit ein Winterpaket in der Bibliothek abholen. Egal, ob schon klare Lese-Wünsche bestehen oder es überraschend werden soll – die Mitarbeiterinnen stellen ab sofort bunte Pakete für die Winter(ferien)zeit zusammen, denn auch die Bücher wollen mal wieder „raus“ aus der Bibliothek. Die Pakete enthalten neben den Büchern ein paar kleine Überraschungen, um die Zeit bis zu den Ferien und in den Winterferien abwechslungsreicher gestalten zu können.

Extra-Gewinnaktion in den Winterferien

Aber das ist noch nicht alles: Unter allen jungen Turmstaplern wird ein Preis verlost! Was es zu gewinnen gibt, wird noch nicht verraten. Und so funktioniert es: 1. Entsprechende Wünsche vorab in der Bibliothek melden und Termin zur Abholung des Ferienpaketes ausmachen. 2. Bücher abholen, lesen und danach die Höhe des Buchrückens mit dem Lineal messen. 3. Die gemessenen Lesezentimeter bis zum 24. Februar 2020 in der Bibliothek melden, entweder per E-Mail an stadtbibliothek@stralsund.de oder telefonisch unter 03831/253 678.

Leseklasse im Dezember: 2a des Ostseegymnasiums Greifswald

Jedes Grundschulkind kann ab sofort mitmachen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, benötigt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Weitere Informationen gibt es auf www.stralsund.de/stadtbibliothek.

Apropos Gewinn: Zu gewinnen gibt es für Klassen bei den Büchertürmern bekanntlich jeden Monat etwas. Zur Leseklasse im Dezember 2020 wurde die 2a des Ostseegymnasiums in Greifswald, mit Klassenlehrerin Frau Behrens, gekürt. Gratulationen sendet das Büchertürme-Team diesmal also in die benachbarte Hansestadt.

Von Ines Sommer