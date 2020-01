Binz

Wer wohlige Wärme gegen möglicherweise klirrende Kälte tauschen möchte, ist am 9. Februar genau richtig in Binz. Denn an jenem Sonntag startet das zweite Binzer Eisbaden. Dann werden Wintermantel, Schal und Mütze abgelegt und ab geht es mit den ganz Abgehärteten oder den Eisbader-Frischlingen in die winterliche Ostsee – ein Wintersport-Ereignis für Jung und Alt. Auch die Strandsauna wird extra für die hartgesottenen Eisbader angefeuert.

Preise fürs originellste Kostüm und die weiteste Anreise

Gelockt wird mit heißen Rhythmen und herzerwärmender Moderation – und mit Preisen für den jüngsten und ältesten Teilnehmer, für das originellste Kostüm oder die weiteste Anreise. Zudem werden sich die beiden Binzer Eisbade-Maskottchen Schneemann und Eisbär wieder am Strand unterhalb des Binzer Kurplatzes ein Stelldichein geben und für lustige Erinnerungsfotos posieren. Um 14 Uhr ist offizielle Eröffnung. Und gegen 14.45 Uhr geht es ins Wasser.

Von Chris Herold