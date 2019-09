Stralsund

Das ist ein ziemlich klares Ergebnis: Mit 39,4 Prozent ist das Bistro 90 in der Heilgeiststraße der beliebteste Dönerladen in Stralsund und Umgebung beim großen OZ-Dönerladen-Test. Elf Läden sind insgesamt für die Region vorgeschlagen worden, 1373 Leute hatten sich an der Abstimmung beteiligt.

Für Kenan Celiker, der seit über 20 Jahren in Stralsund lebt und in dem Bistro arbeitet, eine riesige Freude, aber auch große Überraschung: „Damit haben wir gar nicht gerechnet“, sagt er strahlend und gratuliert fair den anderen Teilnehmern. Auf Platz 2 landete mit 12,7 Prozent der City Döner 2 im Heinrich-Heine-Ring, auf dem dritten Platz Josi’s Bistro mit 12,5 Prozent. Nun geht das Bistro 90 ins Rennen um den beliebtesten Dönerladen in MV.

Was das Geheimnis des Bistro 90 ist, das vor vier Jahren von Cafer Celiker eröffnet wurde? Kenan Celiker überlegt und zuckt dann mit den Schultern: „Vielleicht weil wir immer gute Laune haben und mit den Leuten auch mal einen Spaß machen“, sagt Kenan, der von Anfang an dabei ist und so etwas wie die gute Seele des Ladens ist. Derzeit gibt es drei Männer, die das Bistro schmeißen.

Gebratenes Gemüse im Döner ist besonders beliebt

Besonders beliebt ist bei den Kunden, dass es gebratenes Gemüse im Döner gibt und verschiedene Varianten mit Feta-Käse oder Hühnchen. „Und wir bieten Pide an, das hier besser unter dem Begriff Börek bekannt ist“, erklärt Kenan Celiker. „Das ist eine türkische Spezialität.“ Aber auch der Döner-Teller und die Pizzen sind beliebt.

Der Wunsch von Cafer Celiker, den er zur Eröffnung äußerte, hat sich auf jeden Fall erfüllt: Damals wünschte er sich, dass sein Bistro bei den Stralsundern und Gästen Anklang findet. Einen besseren Beweis als der regionale Sieg beim OZ-Dönerladen-Test gibt es dafür wohl kaum.

Von Miriam Weber