Blackout an Bord: Segler trieb manövrierunfähig zwischen Stralsund und Hiddensee

Wasserschutzpolizei und Stralsunder Seenotretter haben in der Nacht zu Sonnabend einen 79-jährigen aus einer aus einer gefährlichen Notlage befreit. Der Bootsführer war am Freitagmorgen mit seinem Segelboot allein auf einen Törn zur Insel Hiddensee aufgebrochen. Doch von der Ostsee-Insel kehrte der Mann nicht zurück. Laut Familie wollte er gegen 18 Uhr zurück im Hafen der Hansestadt sein. Die Familie meldete den 79-Jährigen Alleinsegler als vermisst. Das Revier, in dem der Mann unterwegs war, zeichnet sich durch zahlreiche Untiefen aus – und wird Seglern immer wieder zum Verhängnis.

Große Suchaktion mit Hubschrauber und mehreren Booten

Der Hinweis zum vermissten Segler ging gegen 20.30 Uhr in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein. Erst rund zwei Stunden später konnte der Mann aus seiner Notlage auch gerettet werden. Die Polizei alarmierte einen Hubschrauber des Landeswasserschutzpolizeiamtes MV, ein Streifenboot der Wasserschutzpolizei und kontaktierte die Seenotleitung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS). Die DGzRS Stationen von Stralsund und Hiddensee schickten sofort ihre Rettungsboote „ Hertha Jeep“ und „Nausikaa“ aufs Wasser. Im Zusammenwirken wurde die Seegebiete nördlicher Strelasund, Kubitzer Bodden und Hiddenseefahrwasser abgesucht.

Gewässer zwischen Stralsund und Hiddensee haben viel Untiefen

Die Nordspitze der Insel Hiddensee (Mecklenburg-Vorpommern) mit dem Dornbusch und dem Bessiner Haken. Kurz davor wurde der Segler aufgegriffen. Quelle: dpa

Während der Suchaktion wurden mehrere Segler angefahren und kontaktiert. Erst gegen 22.40 Uhr konnte jedoch ein unbeleuchtetes Fahrzeug unter Segeln vom Polizeihubschrauber gesichtet werden. Das Boot befand sich etwa viereinhalb Seemeilen (rund acht Kilometer) von Stralsund entfernt, kurz vor dem Bessiner Haken. Die „ Herta Jeep“ und das Polizeiboot „ Ummanz“ fuhren das etwas acht Meter lange Segelboot an.

Vermisste Bootsführer wirkte desorientiert auf die Retter

Sein Seenotretter stieg auf das Segelboot über. Der an Bord befindliche Bootsführer wirkte etwas desorientiert, war jedoch in guter Verfassung. Sein Segler war aufgrund eines Blackouts (Ausfall aller Systeme an Bord) und kaum vorhandenem Wind nahezu manövrierunfähig – und deshalb in diese Notlage geraten. Das Segelboot wurde an eine Schleppleine gelegt und von den Seenotrettern nach Stralsund gebracht, wo sie um Mitternacht eintrafen. Die Wasserschutzpolizei begleitete den Schleppzug.

Ein Rettungswagen wartete im Hafen auf den Segler. Die Sanitäter untersuchten den Segler. Anschließend konnte der Vermisste an seine Familie übergeben werden, die laut Beobachtungen der Seenotretter „überglücklich“ war.

Dänischer Skipper strandete im Juli an Hiddensee Steilküste

Ein dänischer Skipper Anfang Juli auf Hiddensee gestrandet. Quelle: Die Seenotretter – DGzRS

Immer wieder kommt es in den Gewässern zwischen Stralsund, Rügen und Hiddensee zu Zwischenfällen. Zuletzt war Anfang Juli ein Segler mit schweren Verletzungen an der Steilküste der Insel Hiddensee gestrandet. Das Dramatische: Erst Spaziergänger fanden den Skipper. Zu diesem Zeitpunkt war der 53-jährige Däne schon mehrere Tage hilflos und seekrank auf der Ostsee unterwegs. Sein Motor funktionierte nicht mehr richtig, seine Kommunikationsmittel waren ausgefallen, keiner sah seine abgeschossenen roten Leuchtraketen. Südlich von Kopenhagen war er an einem Montag gestartet, sein Ziel an der Westküste der dänischen Insel Lolland erreichte er allerdings nie. Dafür landete er auf Hiddensee – auch er konnte gerettet werden.

