Stralsund

So wie das Jahr 2019 aufgehört hat, so fängt das Jahr 2020 gleich wieder an. Zumindest, in der Kellerkneipe „scheels“ des Stralsunder Scheelehofes. Hier startete am Samstag die Stralsunder Band BluesRausch die neue Runde der samstäglichen Livemusik im Lokal.

„Wir haben das Jahr 2019 beendet und wir sind froh, das wir das Jahr 2020 eröffnen dürfen“, erklärt Sänger und Pianist Steffen Rausch vor Beginn des Auftritts. Dieses Mal ist er im Duo mit Schlagzeuger Lars Knuth unterwegs. Die beiden performen dabei einerseits bekannte Titel aus den Genres Blues, Boogie, Soul, Jazz, und Rock. Dabei sind die Übergänge aber insofern fließend, dass man, dem Bandnamen nach, Songs wie Knockin’ On Heavens Door von Guns n’ Roses oder auch die Moritat von Mackie Messer, ein Stück aus den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts, in eigene Bluesversionen umwandelt und so das Publikum für sich gewinnt. „ Tolle Musik, tolle Musiker, nette Stimmung“, fasst Karin Roth den Abend für sich und ihren Mann zusammen. Die beiden Urlauber aus Brandenburg waren extra wegen des Auftritts ins „scheels“ gekommen. „Wir fanden die Band echt gut, hat alles gepasst“, fügt Eberhard Roth hinzu. Im insgesamt sehr gut besuchten Lokal sangen und tanzten viele der Gäste mit und erheiterten so die Stimmung.

Den Auftritt früh im neuen Jahr nutzten die Musiker auch gleichzeitig, um ihre Vorsätze für dieses zu verkünden: „Auch wir sind ein Jahr älter geworden. Deswegen haben wir uns für 2020 vorgenommen, alles etwas ruhiger angehen zu lassen und nicht mehr so hektisch zu leben“, sagte Rausch. Das Publikum verabschiedete BluesRausch mit kräftigen Beifall.

Die nächsten Live-Acts im „scheels“ stehen schon fest. So wird die Bühne an den kommenden Samstagen von Jens Syllwasschy, einem Rock- und Popkünstler, der gerne auch mit musikalischer Unterstützung durch seine „Kumpanen“ und eigenen Liedern unterwegs ist, und dem Duo L.A., zwei Rostocker Musiker, die gemeinsam große Stücke des Swing auf die Bühne bringen, bespielt werden.

Von Arne Lehmann