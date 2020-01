Bodenplatte für neue Montessori-Kita in Stralsund gegossen

Am 1. April 1993 wurde der Montessori-Arbeitskreis in Stralsund gegründet. Heute betreibt der Verein vier Kitas, drei in der Hansestadt, eine auf Rügen. Der Träger setzt außerdem auf Essen aus der eigenen Küche, die sich in der Kita in Grünhufe befindet. Zwischenzeitlich gehörte auch der Hort der staatlichen Montessori-Schule in Stralsund zum Arbeitskreis. Diese Zusammenarbeit wurde 2015 beendet.

Insgesamt werden 718 Mädchen und Jungen vom Krippen- bis zum Hortalter betreut. Dahin stehen folgende vier Kitas: Seesternchen in Prora mit 80 Plätzen, Klabautermann mit 225 Kindern, Brunnenaue mit 73 Lütten und das Montessori-Kinderhaus in Grünhufe mit insgesamt 340 Plätzen, 52 davon in der Hort-Außenstelle „Wiesenblume“.

115 Mitarbeiter zählt der Kita-Träger– von der Küchenkraft bis zum Hausmeister. 35 von ihnen arbeiten als Erzieher, Kinderpfleger, Sozialassistent oder Heilerziehungspfleger, darunter drei männliche Fachkräfte. Auch ein Syrer arbeitet als Erzieher im Montessori-Kinderhaus. iso