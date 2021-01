Jörg Naßler-Averdung aus dem vorpommerschen Bodstedt befand sich coronabedingt in einer Notlage. Etliche seiner Instrumente hatte er deshalb bereits verkauft. Doch nach einem Bericht in der OZ, boten viele Leser Hilfe an. Dennoch: Die Kritik am Umgang mit Künstlern in der Krise ist groß.