Böse Überraschung für XXXLutz-Investor in Stralsund: Altlasten auf Grundstück

Stralsund

Neues Kapitel im XXXLutz-Ansiedlungskrimi von Stralsund: Südlich der Werftstraße, wo sich der Möbelriese aus Österreich gern niederlassen möchte, kam jetzt eine böse Überraschung ans Licht: Altlasten aus DDR-Zeiten. Nach OZ-Recherchen könnte sich dort früher ein Schrottplatz befunden haben.

Bauamt: Erhebliche Mehrkosten

Laut Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith sei dies aber kein Hindernis, man will an dem Bauvorhaben festhalten. „Die Erschließung ist möglich. Altlasten sind vorhanden, führen auch zu deutlichen Mehrkosten, stellen aber die Eignung des Standorts nicht in Frage“, sagte er in der Bürgerschaft auf eine Anfrage der Grünen und erklärte auf weiteres Nachhaken, dass für den Bau einer dringend benötigten Tiefgarage ein großer Bodenaushub erforderlich sei. Höhe der Kosten dafür: Ein niedriger sechsstelliger Betrag, den laut Raith das Unternehmen trägt.

Das Gelände zwischen Feldstraße und B96 aus anderer Perspektive. Quelle: Stefan Sauer

Unabhängig davon, ob hier nun 200 000 oder 500 000 Euro gemeint sind, sind nach OZ-Informationen ganz andere Zahlen im Umlauf. Da ist von zweistelligen Millionenbeträgen die Rede. Immer wieder kursiert die Summe von 15 Millionen Euro. Bei einer geplanten Gesamtinvestition von 40 Millionen dürfte XXXLutz von dem plötzlichen Plus nicht erbaut sein. Das Möbelunternehmen beziehungsweise die mit Möbel Lutz eng verbundene Löwengrund Immobilien GmbH hatte schon 2020 einen Teil der 28 500 Quadratmeter großen Fläche gekauft (die OZ berichtete) und hat deshalb nun auch die Altlasten im Gepäck. Und wer weiß schon, womit der Boden dort verunreinigt oder verseucht wurde.

Einst geforderte Alternative kommt wieder ins Spiel

Da ist die einst von der CDU ins Spiel gebrachte Alternative plötzlich wieder aktuell. Wie Bauamtsleiter Raith den Abgeordneten erklärte, werde daran auch gearbeitet. „Es wurde zusammen mit XXXLutz ein möglicher alternativer Standort identifiziert, der gegenwärtig abschließend auf seine Machbarkeit geprüft wird. Da die Machbarkeit auch gewisse vertragliche Regelungen voraussetzt und hierzu die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind, möchte ich um Verständnis bitten, dass das Ergebnis der Alternativenprüfung erst in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden kann.“

Eine Alternative zum jetzigen Standort an der Werftstraße wird wegen der Altlasten im Boden immer wahrscheinlicher. Durchgesickert ist, dass es sich bei der neuen Variante um eine Fläche zwischen B96 und Feldstraße handeln könnte. Quelle: Stefan Sauer

Aber auch in diesem Punkt funktioniert der Buschfunk schon prächtig und meldet als geeignetes Grundstück eine Fläche zwischen Feldstraße, B96 und Bahngleisen, genannt Am Koppelberg. Für XXXLutz sicher ein gangbarer Schritt. Gelingt ein Flächentausch, wäre das Möbelhaus nicht nur die Altlasten los, die sich oft als Fass ohne Boden entpuppen, sondern hätte bei der Gelegenheit auch das lästige Verkehrsproblem am alten Standort vom Tisch.

Verkehrsprobleme am alten Standort

Denn trotz positiver Gutachten hatten viele Abgeordneten in früheren Debatten mit dem Standort zwischen Greifswalder Chaussee und Werftstraße Bauschmerzen wegen der fünf Aus- und Zufahrten. Laut Dr. Raith hatte es da aber schon erfolgreiche Gespräche mit dem Möbel-Unternehmen gegeben.

Das Ziel formulierte er in der Stadtvertretung so: „Die Optimierung der verkehrlichen Anbindung des Standorts an die Greifswalder Chaussee durch Zusammenfassung der Einfahrten der verschiedenen Nutzer. Dabei wurde mit allen Beteiligten eine funktionale, sinnvolle Lösung gefunden, die auch einen Rückbau bereits vorhandener Zu- und Ausfahrten vorsieht.“ Durch die Bündelung werde eine Verbesserung des Verkehrsflusses erreicht, so dass die Entwicklung der Möbelmärkte am Standort verkehrstechnisch möglich sei, so der Leiter des Amtes für Planung und Bau weiter.

Bürgerschaft hatte 2020 knapp für Lutz-Ansiedlung gestimmt

Greift der Alternativvorschlag doch, könnten sich die XXXLutz-Befürworter über die Ansiedlung freuen. In der Bürgerschaft waren sie im Oktober 2020 knapp in der Mehrheit. Mit 22:21 wurde der Bebauungsplan aufgestellt – CDU-FDP, Bürger für Stralsund, Michael Adomeit und Teile der AfD stimmten für den B-Plan, SPD, Grüne, Linke und Teile der AfD dagegen. Dennoch hält die Hansestadt den Schwarzen Peter in der Hand, weil sie vorerst auf einem kontaminierten Grundstück sitzenbleibt...

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da dürfte sich so mancher Lebensmitteldiscounter die Hände reiben. Denn das Grundstück an der Werftkreuzung war schon vor der XXXLutz-Bewerbung heiß begehrt. So hatte Lidl das Areal gekauft, um dort einen großen Markt zu bauen – und biss sich mit dem Vorhaben an der Ablehnung der Hansestadt die Zähne aus.

Lidl und Netto wollten hier schon bauen

2017 versuchte sich dann eine Immobilienfirma von Edeka und Netto an besagter Fläche. „Wir wollten dort einen neuen Netto-Markendiscount bauen, 799 Quadratmeter groß. Dafür wollten wir das kleinere Haus am Frankendamm schließen, auch, weil wir dort eine ungünstige Parkplatz-Situation haben“, sagt Patrick Muranko, Regionalleiter beim gelb-roten Netto, damals auf OZ-Anfrage. Man hätte auch für die Nachnutzung des alten Gebäudes gesorgt. „Wir hatten sogar mit der Total-Tankstelle schon geklärt, dass wir deren Grundstück für die Überfahrt nutzen können.“

Die Stadt habe trotzdem immer abgelehnt, und zwar mit der Begründung, ein Lebensmittel-Einzelhandel sei an der Stelle nicht erwünscht. „Die Stadt blieb hart. Wir sind also nie bis zu einer Baugenehmigung gekommen. Im Dezember 2018 haben wir schließlich aufgegeben und das Ganze verkauft.“ Und zwar an XXXLutz.

Von Ines Sommer