Bombenalarm in Stralsund: „Polizei wollte für mich nen Kran holen“

Stralsund

Der unbekannte Gegenstand vor dem Merkel-Büro in Stralsund stellte Polizei und Feuerwehr vor eine komplizierte Aufgabe. So konnten sie am Donnerstag nicht gleich jeden Hausbewohner in der Ossenreyerstraße 29 evakuieren, wie das Beispiel von Enrico Harder zeigt. Der 36-Jährige lebt seit einigen Jahren über dem Kanzlerinnen-Büro. Dadurch hat er schon einiges mitgemacht. Doch eine Bomben-Evakuierung zählte bisher noch nicht dazu. So hätte es aus Harders Sicht auch bleiben können.

Polizei wollte DJ Harder mit Kran aus der Wohnung holen

So sah der Blick aus Harders Wohnung aus. Quelle: privat

„Bei uns ist immer was los. Durch das Merkelbüro“, sagt Enrico Harder. Trotz des unbekannten Gegenstandes wurde der stadtbekannte DJ und IT-Spezialist von den Einsatzkräften am Donnerstag nicht direkt evakuiert. „Eine Freundin hat mich angerufen. ’Was ist bei dir denn los?’, fragte sie“, schildert er die Situation. Danach schaute Harder aus dem Fenster. Die Polizei hatte den Bereich seinem Haus bereits abgesperrt. „Zuerst war ich schockiert. Alles abgesperrt. Niemand war mehr dort“, so der 36-Jährige. Er bekam leichte Panik – und eilte aus dem Haus, vorbei an etlichen Überwachungskameras. „Draußen wurde ich gleich von einem Polizisten zur Seite genommen“, sagt Harder. Sie erklärten ihm, dass sie die Klingel nicht betätigen konnten – wegen eines unbekannten Päckchens am Briefkasten. „Um mich aus der Wohnung zu bekommen, wollten sie für mich schon einen Kran holen“, so Harder, der beim Rausgehen einen Blick auf das Päckchen warf. „Das hatte ich gesehen, ja. So etwas wie ein Beutel mit Geschenken. Tassen und Kleinzeugs“, so seine Beobachtung. „So etwas hing die letzten Tage immer wieder da. Doch diesen Donnerstag nahmen die Polizisten das Päckchen sehr ernst.“ Hoch durfte Harder nicht mehr. „Gern hätte ich mir noch Pullover und Brieftasche geholt. Das ging aber nicht mehr.“

Bomben-Entschärfer vor dem Büro von Angela Merkel in Stralsund. Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Harder saß Polizeieinsatz bei einem Freund ab

Harder ging zu einem Freund. Saß dort die Zeit ab. Nach dem Einsatz wurde er von einem Freund informiert, dass er seine Wohnung wieder betreten darf. Die Info bekam er aber nicht von der Polizei. „Sie sagten einfach, dass ich in zwei Stunden wieder kommen soll“, so Harder. „Dabei hatten sie ohnehin gleich meine Personalien aufgenommen.“

Von Kay Steinke