Als am 6. Oktober 1944 Bomben auf Stralsund fielen, fanden etwa 700 Menschen den Tod. Mehr als 14 000 Frauen, Männer, Kinder wurden binnen einer Nacht in der Spätphase des Zweiten Weltkriegs obdachlos. Ein Zeitzeuge erzählt, was er damals in den Straßen der Stadt erlebte.