Stralsund

Bereits in der vergangenen Woche sind in der Nacht zum Donnerstag vier Bootsmotoren gestohlen worden. Die Boote waren am Anlegesteg in Devin festgemacht. Die Täter sind dabei besonders dreist zu Werke gegangen. Sie hatten die vier Boote zunächst losgemacht und sie zum nahe gelegenen Naturschutzgebiet, Höhe 23, an den Strand gefahren. Dort haben sie vermutlich die Motoren, 115, 70, 20 und 15 PS, abgebaut und sie auf ein Fahrzeug verladen, das durch das Naturschutzgebiet an den Strand gefahren war und abtransportiert. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von insgesamt über 30 000 Euro entstanden.

Zeugen gesucht!

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Zeugen, die in dieser Nacht etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Anklam unter Telefon 03971/2510 (nur tagsüber) oder beim Polizeihauptrevier Stralsund unter Telefon 03831/28900 zu melden.

Mehr lesen:

Alle Parkplätze in Stralsunder Altstadt belegt: Das empfiehlt die Stadt

Vandalen wüten in Stralsund: Stadt und Kripo suchen Zeugen

Mehr Nachrichten aus Stralsund lesen Sie hier.

mwe