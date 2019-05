Negast

In der Gemeinde Steinhagen ist Wirtschafts- und Tourismus-Minister Harry Glawe ein gern gesehener Gast. Zumal der CDU-Politiker bei seinen Besuchen meistens Finanzspritzen dabei hat. So war es auch am Samstag, als er beim Fischerfest in Negast an der Alten Schule vorbeischaute. 400 000 Euro Tourismus-Förderung standen da auf dem Zettel.

Am Borgwallsee in Negast soll eine Tourist-Information mit Aussichtsplattform gebaut werden. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

„So haben wir auf dem 550 Kilometer langen Radweg von Sassnitz bis Hamburg wieder ein touristisches Highlight geschaffen“, sagte Harry Glawe und nutzte die Gelegenheit, dem Bürgermeister Dietmar Eifler für seine Arbeit in der Gemeinde zu danken. Und rief auch Sabine Eifler nach vorn, „denn sie musste das ja alles aushalten“, so der Minister mit einem Augenzwinkern.

Die Gemeinde Steinhagen will am Borgwallsee eine Touristen-Information und eine Aussichtsplattform bauen. Die Gesamtkosten werden auf 460 000 Euro geschätzt. „Wir haben eine 90-prozentige Förderung aus EU-Mitteln beantragt“, sagt Glawes CDU-Kollege und Bürgermeister Dietmar Eifler gegenüber der OZ. Die Baugenehmigung sei beantragt. Man hoffe, dass noch im Herbst gebaut werden kann.

Die Idee zu dem Projekt entstand vor vier, fünf Jahren, als die Gemeinden der Ämter Altenpleen und Niepars ein touristisches Entwicklungskonzept erarbeiteten. Manches daraus las sich wie ein unerfüllbarer Wunschzettel. Und Kritiker meinten, man solle das Geld lieber anderweitig einsetzen. Doch die Gemeinde Steinhagen ließ sich nicht beirren und hielt an der touristischen Nutzung fest.

Einerseits soll nun ein kleines Häuschen als Touristen-Information gebaut werden, wo Flyer und Info-Material ausliegen, aber auch Ausstellungen gezeigt werden können. „Wir werden dieses Gebäude gemeinsam mit dem Negaster Verein Umweltfreunde und Angler Borgwallsee betreiben. Außerdem gibt es eine öffentliche Toilette in dem Haus, denn bisher kann man auf dem gesamten Radweg von Stralsund bis Tribsees nicht aufs Örtchen gehen“, so Eifler, der das auch als gute Nachricht für Skater und Spaziergänger sieht.

Auf einer Landzunge soll außerdem eine kleine Plattform gebaut werden, die Besuchern als Aussichtspunkt dient. „Man hat einen wunderschönen Blick auf den See“, schwärmt der Bürgermeister und erklärt, dass mit dieser Maßnahme der Spagat zwischen Naturschutz und Tourismus gelungen sei. „Wir schlagen hier quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens werten wir unsere Gemeinde wieder ein Stück mehr touristisch auf, andererseits holen wir die Gäste, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, aus der Kernzone des Schutzgebietes raus, lenken sie an die Stelle mit dem geringsten Einschnitt in Naturschutzbelange. Wir wissen ja alle, dass der Borgwallsee eine sehr sensible Stelle ist – mit Landschaftsschutz, Trinkwasserschutzzone und FFH-Gebieten.“

Aber die Naturschutzbehörden seien von Anfang an mit im Boot gewesen. Ebenso wie der Verein, dem eine vernünftige Nutzung des Borgwallsees ebenso am Herzen liegt, wie es am Samstag auch Roland Kimmer betonte. „Das war ein langer, nicht einfacher Weg“, sagte der 62-Jährige. Der langjährige Vereinsvorsitzende gab in der Runde bekannt, dass er den Chefposten nun an Mario Segler abgeben wolle.

Ines Sommer