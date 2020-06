Botschafter für Naturschönheiten in Vorpommern-Rügen ausgebildet

Stralsund

Bei der Kleinen Krebsschere gerät Ralf Koseck ins Schwärmen. Die selten gewordene Wasserpflanze lässt sich während einer Kanutour durch die Recknitztal-Niederung entdecken. Sie ist wichtig für die Vermehrung der Grünen Prachtjungfer. Das wiederum ist eine wunderschön anzusehende Libelle, die die Kleine Krebsschere zu ihrer Vermehrung braucht, weil sie nur darauf ihre Eier ablegt.

Naturführer nur mit Prüfung

Die Kanutour ist zunächst noch fiktiv. Ralf Koseck hat sie zum Schwerpunkt seiner Hausarbeit für die Prüfung zum zertifizierten Natur- und Landschaftsführer (ZNL) gemacht. Am Freitag vergangener Woche hat er das Thema im alten Pfarrgarten von Starkow mit einer mündlichen Prüfung einem ersten Praxistest unterzogen. Genau 20 Minuten hatte der Landschaftsarchitekt Zeit, seine Naturführer-Qualitäten unter Beweis zu stellen.

Viele Ideen für Touren durchs Landschaftsschutzgebiet

Die Kanutour wird keine Fiktion bleiben. „Genau so möchte ich sie künftig meinen Gästen durch eines der größten Landschaftsschutzgebiete unseres Landes anbieten“, sagt Koseck. Mit den Besuchern Mecklenburg-Vorpommerns will er dann nicht nur im Kanu auf der Recknitz und ihren Nebenarmen unterwegs sein. Koseck hat zudem weitere Ideen für geführte Wanderungen oder Radtouren landeinwärts vom Ostseestrand.

Neugier wecken bei Einheimischen wie Touristen

Gemeinsam mit Lisa Andresen, die ihre Prüfung schon bestanden hat, fachsimpelt er anschließend darüber, wie es künftig besser gelingen kann, Touristen wie Einheimische neugierig auf die Naturschönheiten des Küstenvorlands zu machen. „Da gibt es vieles, was es noch zu entdecken gilt und wir können es den Leuten zeigen, weil wir dafür ausgebildet wurden“, sagt Lisa Andresen, die für das Naturprojekt Nordvorpommersche Waldlandschaft arbeitet.

Die Europäischen Union fördert das Projekt

Beide gehören zu den 20 ZNL-Interessenten, die in den vergangenen Tagen ihre Prüfungen abgelegt haben. Der Lehrgang ist ein Projekt des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) in Kooperation mit der Volkshochschule ( VHS) Vorpommern-Rügen, das nach einem bundesweit einheitlichen Ausbildungs- und Prüfungsstandard der BANU Akademien unterrichtet wird.

„Auf Rügen haben wir einen solchen Kurs bereits erfolgreich abschließen können“, sagt Beate Reimann, die diese Kurse für die Volkshochschule organisiert. Gefördert wird die Ausbildung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung ländlicher Räume.

45 Naturfreunde haben das Zertifikat bereits in der Tasche

„Diese Förderung macht es möglich, dass nicht nur die Kursgebühren für die Teilnehmer moderat bleiben“, sagt Beate Reimann. „Vor allem können wir damit hochkarätige Dozenten für die Ausbildung gewinnen.“ Bislang haben auf Rügen und jetzt in Nordvorpommern 45 zertifizierte Natur- und Landschaftsführer die Prüfung erfolgreich abgelegt.

Ziel dieser Kurse ist es, Botschafter für den Naturschutz in der Region auszubilden. Mit dem Zertifikat in der Tasche können sie nicht nur ihr eigenes Portfolio an Qualifizierungen ergänzen, sondern haben auch die Möglichkeit, als Naturführer einen Zusatzverdienst zu generieren. Ralf Koseck zum Beispiel sagt: „Für mich war es vor allem eine auf die Region bezogene gute Auffrischung für das, was ich als Landschaftsarchitekt studiert habe.“

Unterricht in Methodik und Naturkunde

70 Zeitstunden zu 96 Unterrichtseinheiten sind für den ZNL-Kurs vorgesehen. Gelehrt werden neben Methodik und Didaktik naturkundliches und ökologisches Wissen über die Region, dazu der Themenbereich „Mensch – Kultur – Landschaft“ sowie betriebswirtschaftliche Fragen und Marktchancen für Natur- und Landschaftsführungen.

Überprüfung der Qualifikation sichert Qualität

Wer erfolgreich an einem ZNL-Lehrgang teilgenommen hat und als Naturführer tätig werden will, ist verpflichtet, einmal jährlich an einer Qualifizierung teilzunehmen. Da das Zertifikat mit einer fünfjährigen Gültigkeit ausgestellt wird, muss zu dessen Verlängerung alle fünf Jahre das aktuelle Wissen der Naturführer im Rahmen einer Hospitation samt „kollegialer Beratung“ unter Beweis gestellt werden.

„Damit wird sichergestellt, dass die Teilnehmer an den Natur- und Landschaftführungen ihren Gästen stets qualitativ hochwertige Führungen anbieten“, sagt Beate Reimann. Sie weiß, dass der Bedarf dafür in der Tourismusbranche groß ist. „Vor allem ist es eine Chance für Hoteliers und Kurverwaltungen, an der Ostsee ihren Gästen im Urlaub spannende Entdeckungen abseits des Strandes anzubieten.“

Netzwerken für mehr Kooperation

Können Natur- und Landschaftsführer von ihren Touren leben? Beate Reimann glaubt, dass dies zumindest ein weiteres finanzielles Standbein für alle sein wird, die sich darauf einlassen. „Es kommt darauf an, sich untereinander mit seinen verschiedenen Angeboten zu vernetzen. Das Networking hat im Kurs schon begonnen“, sagt sie. Um die Zusammenarbeit weiter voranzubringen, wird jetzt die Bildung einer Ortsgruppe des Vereins der Natur- und Landschaftsführer MV in Nordvorpommern ins Auge gefasst.

Derweil brandet Applaus auf. Mit Monika Gerth hat die nächste Naturführerin ihre Prüfung bestanden. Die Rüganerin, die auf der Insel auch als Gästeführerin unterwegs ist, hatte sich ein Thema zum Küstenschutz ausgewählt und so begeisternd über eine Pflanze gesprochen, die eigentlich alle kennen, die aber selten jemand genauer in den Blick nimmt – den Strandhafer.

