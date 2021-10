Stralsund

Jürgen Brähmer ist der erfolgreichste Boxer, den Stralsund je hervor gebracht hat. Jetzt schickt sich der 18-jährige Max an, womöglich ebenso erfolgreich zu werden. Brähmer war Weltmeister etlicher Verbände wie der WBO und der WBA, jeweils im Halbschwergewicht. Den WBA-Weltmeistertitel hielt er knappe drei Jahre lang. Insgesamt stieg Brähmer im Profibereich 54 mal in den Ring, dabei errang er 51 Siege, 37 davon gewann er durch KO.

Eine beindruckende Bilanz, zu der natürlich auch Jungprofi Max Suske aus Stralsund aufschaut. Er hat gerade seinen ersten Profi-Kampf in Magdeburg auf furiose Weise in gerademal 2:41 Minuten durch K.O. gewonnen. Jürgen Brähmer hat die Entwicklung Suskes im Blick.

Jürger Brähmer: „Hoffe, dass Max seine Ziele erreicht.“

„Ich hoffe, dass er erreicht, was er sich vorgenommen hat“, sagt Jürgen Brähmer. „Ziele sind wichtig. Aber der Weg ist lang und sehr, sehr hart.“ Aktuell fehle dem jungen Stralsunder noch eine ganze Menge Erfahrung. „Bevor ich Profi wurde, habe ich mir die im Amateurbereich geholt und auch dort international viele Erfolge gehabt. So etwas kann Suske noch nicht vorweisen“, so Brähmer. „Was für so einen jungen Boxer enorm wichtig ist, ist die Betreuung. Für seinen Traum braucht er wirklich ein Team, indem er sehr gut aufgehoben ist und dem er vertraut.“

Brähmer fordert Bösel heraus

Suskes Trainingsgruppe um Trainer Georg Bramowski und Weltmeister Dominic Bösel findet Brähmer einerseits gut – andererseits sagt Brähmer, der auch selbst als Boxtrainer im Geschäft mitmischt, aber auch: „Suske ist sehr jung. Vielleicht wäre ein jüngerer Trainer besser.“ Und zum amtierenden Box-Weltmeister Bösel sagt der 43-jährige Brähmer: „Zwar bin ich etwas älter als Dominic Bösel (31) oder Robin Krasniqi (34), aber ich würde sie heute dennoch umhauen.“

Für einen Kampf gegen Bösel oder Krasniqi hätte sich Brähmer sogar angeboten. „Das wurde leider abgelehnt“, sagt er. Vielleicht wird er aber nun Bösels nächster Gegner – ein erneutes Rematch gegen Krasniqi hat der amtierende Weltmeister bereits abgelehnt.

Diese Boxer zählen zu Suskes Vorbildern

Max Suske selbst kennt die ganzen Namen der deutschen Boxszene. Vorbilder findet er sonst aber eher im Ausland. Zu diesen zählen André Ward, Anthony Joshua und Terence Crawford.

Von Kay Steinke