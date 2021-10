Stralsund

Es war sein erster Profikampf. Dennoch blieb der 18-jährige Stralsunder Max Suske cool und fokussiert, als er am Sonnabend in Magdeburg während der Ses-Box-Gala in den Ring stieg. Für den Einlauf hatte sich der junge Mann einen Beat von KC Rebell ausgesucht. Ohne Gesang. Einfach Musik. Norddeutsches Understatement.

Als der Kampf gegen den erfahrenen Tschechen Richard Walter, der immerhin auf mehr als 30 Profikämpfe kommt und acht Gegner auf die Bretter geschickt hat, begann, explodierte Suske jedoch. In kürzester Zeit taumelte Walter. Nach drei Niederschlägen innerhalb der ersten Runde brach der Richter den Kampf ab. Suske gewann nach nur 2:41 Minuten. Trotz seiner Erfahrung hatte Walter keine Chance gegen den dynamischen Stralsunder. Suske war fitter, explosiver, technisch versierter – und zeigte den unbedingten Willen zum Sieg.

Trotz Sieg: Suske hadert mit schnellem K.-o.-Schlag

„Vor dem Kampf wusste ich nicht, wo ich stehe“, sagte Suske wenige Tage nach seinem Debüt als Profi. „Erst während der ersten Runde habe ich gemerkt, dass ich ihn umhauen kann. Dann wollte ich, dass es schnell vorbei ist.“

Auf den raschen Sieg blickt der junge Boxer im Nachhinein jedoch auch kritisch zurück. „Ich hätte mir mehr Zeit lassen sollen. Mehr ausprobieren, die Situation im Ring genießen“, sagt Suske. Denn auf dieses Debüt hatte er sich lange vorbereitet. „Ich hätte mehr Kampferfahrungen sammeln können“, so Suske. Für die nächsten Aufgaben wird er diese brauchen. Denn die Gegner werden stärker. Noch in dieser Woche könnte sich entscheiden, wo Suskes Reise hingeht – und gegen wen er als nächstes boxt. „Gegen wen, ist mir eigentlich egal. Irgendwann muss man gegen jeden bestehen“, sagt Suske. Er hofft auf einen weiteren Kampf noch in diesem Jahr.

Suske wollte schon als Sechsjähriger Boxer werden

Vorher erholt sich der 18-Jährige jedoch bei seinen Eltern in Stralsund. Vater Rene Suske und Mutter Kerstin Suske unterstützen ihren Schützling auf dem Weg zum Profiboxer, wo sie können. „Seitdem er sechs Jahre alt ist, will er nur Boxer werden“, sagt Rene Suske. „Wir helfen mit unseren Möglichkeiten. Aber in den Ring muss er alleine.“ Zu den Kämpfen begleitet ihn der Vater, die Mutter bleibt zu Hause. „Das ist nichts für mich. Ich kann da nicht zusehen“, sagt sie. „Es ist ein Männerding. Aber die zwei machen das unglaublich gut“, sagt sie.

Während Max Suske die nächsten Kämpfe im Kopf hat, denkt sein Vater weiter. „Als Vater achte ich natürlich darauf, dass er sehr behutsam aufgebaut und nicht gleich verheizt wird. Deshalb bin ich sehr froh, dass Max von Georg Bramowski trainiert wird. Er ist ein sehr erfahrener Mann – und hat schon etliche Boxer groß gemacht“, so Rene Suske. Der erstaunt war, wie cool sich sein Sohn beim Debüt geschlagen hat. „Ich war sehr überrascht, wie abgeklärt Max in den Kampf gegangen ist. Ich selbst war im Publikum und viel aufgeregter.“

Max Suske vor dem Kampf beim Wiegen: Der Mittelgewichtler brachte 72,4 Kilo auf die Waage. Quelle: Uwe Koch/Suske

Mit Weltmeister Dominic Bösel zum Training

Dominic Boesel (GER), Halbschwergewicht, Mitte, mit seinem Trainer Georg Bramowski (rechts) Quelle: kolbert-press/Burghard Schreyer

Was im TV so spielend aussieht, hat dem 18-jährigen Suske jedoch einiges abverlangt. Nicht nur der Kampf hatte es in sich, sondern auch die Vorbereitungszeit unter Weltmeistertrainer Georg Bramowski. Die sieben finalen Trainingswochen verbrachte Suske in Halle. Dort zählte der Stralsunder zur Trainingsgruppe von Weltmeister Dominic Bösel, der sich am Wochenende in Magdeburg im Hauptkampf mit Robin Krasniqi einen wahren Box-Krimi lieferte – und diesen für sich in entschied.

Von diesem Flair profitiert der junge Stralsunder natürlich. So wurde der 18-Jährige vom jetzigen Champion im Mittelgewicht die letzten Wochen vor dem Fight regelmäßig mit dem Auto zum Training abgeholt. „Klar, von Dominic kann ich mir noch einiges abgucken“, sagt Suske. „In den Wochen vor den Kämpfen ist er unglaublich fokussiert. Es zählt nur noch das Training – und der Kampf. Alles andere kann er komplett ausblenden. Er muss das auch, um zu bestehen. So bin ich noch nicht, aber es gehört dazu, wenn man erfolgreich sein will. Entbehrungen gehören dazu. Und ich trete nicht an, um Zweiter zu werden.“ Will Suske mal selbst gegen den Weltmeister boxen? „Klar. Aber bis ich so weit bin, ist Dominic in Boxer-Rente“, scherzt Suske.

Max Suske (Mitte) mit seinem Team und seinem Cheftrainer Georg Bramowski (2.v.l.) Quelle: R.Suske/U.Koch

Suske lobt Stralsunder Trainer

Mit Entbehrung kennt sich der 18-Jährige aus, der beim Phoenix-Sportverein Stralsund (PSV) ausgebildet wurde. Bereits im Nachwuchsbereich war Suske recht erfolgreich – wurde sieben Mal Landesmeister von MV. „Ohne meinen damaligen Trainer Ralf Grabow wäre ich niemals so weit gekommen. Er tut so viel für die Jugendlichen in Stralsund“, sagt Suske anerkennend. Zwar lebt der 18-Jährige nun seinen Traum, dennoch verlangt sein Ziel ein hohes Maß an Disziplin. Ob in Leistungszentren wie Schwerin oder in der Vorbereitung auf die Kämpfe, Suske lebt oft getrennt von Familie, Freunden und Heimat.

Auch nachts wird noch trainiert

Während andere Jugendliche nachts um die Häuser ziehen, geht er laufen. Auch nach der Arbeit. So hat er im Sommer am Stralsunder Hafen im Speicher 8 gejobbt, nach der Spätschicht schnürte er die Laufschuhe. „Ich habe noch Stühle und Tische abgeschlossen, dann ging es nach Parow und zurück“, sagt Suske. Zwölf Kilometer für zwölf Runden. ZwölfUhr nachts. „Noch boxe ich natürlich nicht über zwölf Runden. Gestartet hätte ich mit vier. Aber man trainiert darauf, dass man viel mehr schafft“, so Suske. „Beim Laufen, beim Training oder auch beim Sparring kann ich mich richtig auspowern und innere Aggression abbauen. Dann bin ich glücklich.“ Und was macht Suske sonst in seiner Freizeit? „Ich spiele gern Tischtennis. Und trinke gern guten Kaffee. Aber keinen Alkohol.“ Und er gibt gern Autogramme. Vier Programmhefte durfte er nach der Gala signieren – nun hofft Suske, dass es bald mehr werden.

