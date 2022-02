Miriam Krade (29) lebt am Platz des Friedens in Stralsund und musste schon mehrere Brände miterleben. Am Sonntagmorgen wurde schließlich ein Feuer in ihrem Keller gelegt. Wie sie und ihre zehnjährige Tochter mit einer Drehleiter gerettet werden mussten – und warum es so schwer ist, eine neue Wohnung zu finden.