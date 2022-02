Stralsund

Bei einem Brand in einer Garage in Stralsund sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei ging nach Angaben vom Dienstagabend zunächst von einem technischen Defekt von Akkus aus, die in der Garage gelagert wurden. Zwei Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden. An der Garage entstand jedoch ein Schaden von rund 40 000 Euro.

Von RND/dpa