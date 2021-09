Stralsund

Feueralarm am Mittwoch um 15.15 Uhr in den Tribseer Wiesen in Stralsund. Das Kinderzimmer einer Doppelhaushälfte in der Karl-Fröhlich-Straße stand plötzlich in Flammen. Das Feuer im Obergeschoss griff schon auf Teile des Inventars über.

20 Feuerwehrleute im Löscheinsatz

Nach Angaben der Polizei konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen – und somit verhindern, dass sich das Feuer auf noch weitere Teile des Hauses ausweitet. Im Einsatz waren die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr aus Stralsund mit insgesamt 20 Brandbekämpfern.

Im Obergeschoss des Hauses ist der Brand am Mittwoch im Stralsunder Stadtteil Tribseer Wiesen ausgebrochen. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Aufgrund der starken Verrußung ist die obere Etage derzeit dennoch nicht mehr bewohnbar. In dem Haus lebt nach Polizeiangaben eine vierköpfige Familie, darunter zwei Schulkinder. Diese befand sich zum Zeitpunkt des Feuers zum Glück nicht im Haus – so dass alle unverletzt blieben.

„Innen ist alles total schwarz. Das ist schon ein Schock. Wir kommen zum Glück jetzt erst mal bei Freunden unter. Aber die Versicherung hat signalisiert, dass wir dann ins Hotel ziehen können“, sagt der Familienvater im OZ-Gespräch. Er ist froh, dass keiner verletzt wurde.

Andere Haushälfte blieb verschont

Die andere Haushälfte blieb laut Polizei vom Feuer verschont. Deren Bewohner blieben ebenfalls unverletzt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf ungefähr 100000 Euro geschätzt. „Der Gutachter der Versicherung kommt am Donnerstag, wir werden sehen, was der sagt“, so der Familienvater.

Der Kriminaldauerdienst ermittelt zur Brandursache. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einer Lichterkette Ursache für das Feuer sein.

Von Ines Sommer und Christian Rödel