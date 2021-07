Zehn Mieter mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es war der vierte Brand in einem Stralsunder Wohnhaus in zwei Wochen. Auch im Umland haben die Feuerwehren viel zu tun.

In diesem Stralsunder Hochhaus in der Nähe des Krankenhauses brach am Sonntagnachmittag ein Wohnungsbrand aus. Die Spuren sind deutlich sichtbar: Die verkohlte Wohnung liegt in der siebten Etage. Quelle: FOTO: Christian Rödel