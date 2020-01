Wolfshagen

Der Schock sitzt allen noch in den Gliedern. Auch drei Tage nach dem Brand in Wolfshagen sind die Spuren des verheerenden Feuers in dem kleinen Dorf der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz unübersehbar: Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt, das Haus in der Dorfstraße gleicht einer Ruine. Feuer und Löschwasser haben die Haushälfte unbewohnbar gemacht. Eine dreiköpfige Familie steht vor dem Nichts, denn wie schon vor vier Wochen in Kummerow haben die Flammen auch in Wolfshagen alles Hab und Gut zerstört. Der Schaden wurde auf knapp 200 000 Euro geschätzt.

Hausbewohnerin wurde durch lauten Knall wach

Das Feuer war am Morgen des Silvestertages ausgebrochen, eine 35-Jährige wurde leicht verletzt. Laut Polizei ist die Frau gegen 8.10 Uhr von einem lauten Knall geweckt worden. Daraufhin stellte sie viel Rauch in ihrem Teil einer Doppelhaushälfte fest und verließ das Haus. Zu diesem Zeitpunkt sei die Frau allein im Haus gewesen, so die Polizei.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte sich der Schwelbrand über die gesamte Haushälfte ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung waren 80 Kameraden von acht freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz, so aus Franzburg, Wolfshagen, Richtenberg und Velgast. Die Drehleiter kam aus Barth. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen.

Nachbarn können in ihrer Wohnung bleiben

Im Zuge der Löscharbeiten wurde aus der angrenzenden Haushälfte ein Ehepaar in Sicherheit gebracht. Der 51-Jährige und seine 50-jährige Frau blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt.

„Der Einsatz, den der Franzburger Wehrleiter Marius Holder leitete, war gegen 14 Uhr beendet. Wir sind dann um 16 Uhr noch mal zur Kontrolle hingefahren. Es war aber alles in Ordnung, es gab keine Glutnester mehr“, beschreibt Marcel Lebich (36). Der stellvertretende Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oebelitz-Wolfshagen betont, dass die Zusammenarbeit aller Brandbekämpfer gut geklappt hat.

Dreiköpfige Familie verlor alles

In der ausgebrannten Haushälfte hat eine dreiköpfige Familie gewohnt, die zunächst bei der Tochter unterkam. Bürgermeisterin Cordula Filter: „Sowas realisiert man gar nicht so schnell. Das Ausmaß wird einem ja erst später klar. Da ist wirklich nichts mehr. Wir haben als Gemeinde den Kontakt zur Wohnungsbaugesellschaft hergestellt. Dort wollte sich die Familie über eine Ersatzwohnung informieren.“

Der Kriminaldauerdienst Stralsund nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und wurde dabei durch einen Brandursachenermittler unterstützt. „Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung vor. Fest steht jetzt, dass das Feuer vom Herd in der Küche ausgegangen ist. Ob nun aber ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit Ursache des Brandes war, ist noch nicht abschließend festgestellt worden“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg gestern auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG.

