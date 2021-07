Gleich zweimal hat es in den letzten Tagen in einem Hochhaus im Stralsunder Stadtteil Knieper Nord gebrannt. Eine Person wurde dabei verletzt, 169 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Erneut Feuer in Stralsunder Hochhaus: Jetzt ermittelt die Polizei

