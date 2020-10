Stralsund

Ein Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat den Betrieb des beliebten Stralsunder Restaurants Brasserie derzeit lahmgelegt. Am Sonnabend wurde Betriebsleiter Jens Henning von der Corona-Infektion eines Mitarbeiters unterrichtet, daraufhin beschlossen Geschäftsführung und Betriebsleitung, alle Mitarbeiter nach Hause zu schicken.

Wie aus einer Mitteilung der Brasserie Betreibergesellschaft vom Donnerstagabend hervor geht, wurden alle Mitarbeiter aufgefordert, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben. Bis Anfang November bleibt der Betrieb nun geschlossen.

Nachdem positiven Befund folgten zahlreiche Telefonate mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Betreiber der Brasserie lieferten gewünschte Zuarbeiten von Kontaktlisten, Arbeitszeitprotokollen und Personaleinsatzpläne. Laut Eike Sadewater, Geschäftsführer der Brasserie Betreibergesellschaft, konnten die Anfragen schnell abgearbeitet werden, weil das Hygienekonzept lange im Vorfeld eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt worden sei.

Allein in den vergangenen Monaten wurde die Brasserie vier Mal kontrolliert. „Wir wussten, dass so ein Ausbruch passieren“, sagt Sadewater. Eine saubere Nachverfolgung war uns sehr wichtig.“ Alle sogenannten Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt und zum Testen bestellt. Dies erfolgte am Montag.

Alle Mitarbeiter wurden getestet

Die Geschäftsleitung entschloss sich daraufhin, aus Verantwortung gegenüber dem Team und den Gästen alle Mitarbeiter der Brasserie testen zu lassen. Dabei wurde auch die Übernahme der Kosten übernommen. Am Montagabend lagen dann bereits die Ergebnisse vor und damit die Gewissheit, dass sich auch weitere Mitarbeiter infiziert haben. „Eine für uns alle erschreckende und traurige Nachricht. Durch die von Beginn an konsequente Umsetzung aller Hygieneregeln konnte aber eine Ausbreitung in die Öffentlichkeit verhindert werden“, sagt Sadewater.

„Wir können also von einem geschlossenen Infektionskreis sprechen und kein Gast muss sich demzufolge Sorgen machen.“ In den nächsten Tagen soll es nun vorerst um die Gesundheit der Mitarbeiter derer Familien gehen. „Alle Aktivitäten konzentrieren sich auf die Unterstützung unseres Teams“, sagt Sadewater.

90 Prozent der Infizierten zeigt keine Symptome

Im Wirtschaftsausschuss der Hansestadt wollte Sadewater als regionaler Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) am Donnerstagabend Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Hotels in Stralsund und Umgebung geben. Auch dort informierte er über den aktuellen Ausbruch in der Brasserie-Belegschaft. Hier nannte er eine Zahl von zehn Infizierten und betonte nochmals, dass er froh sei, dass eine Übertragung auf Gäste nach Ermittlungen des Gesundheitsamtes nicht stattgefunden habe. Dafür seien die Kontakte zu den Gästen zu kurz gewesen. Sie hätten keine 15 Minuten gedauert.

„90 Prozent der Infizierten zeigten keine Symptome. Bis heute nicht“, sagte er. „Auch wenn wir als Vorzeigeobjekt gelten, schützt uns das vor einem Ausbruch nicht.“Die Ausschussmitglieder zollten Sadewater Respekt für seine Offenheit und dankten ihm für die Einschätzung.

