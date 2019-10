Schnelles Internet mit langer Leitung

Stralsund

851 von 1600 geplanten Kilometern Tiefbautrasse des künftigen Breitbandnetzes sind im Landkreis Vorpommern-Rügen bereits gebaut. Auf dem letzten Kreistag verkündete Landrat Stefan Kerth ( SPD) einen Zwischenstand für das schnelle Internet auf dem flachen Land. Danach sind 2040 von 4200 Kilometern Glasfaserkabel bereits in die verlegten Rohre eingeblasen bzw. montiert. Errichtet wurden bislang 653 von geplanten 1161 Nahverteilerstationen und 5599 von etwa 38 000 Hausanschlüssen sind hergestellt. Buchbar sollen demnach bereits 850 davon sein.

Ausbau mit Fördergeldern von Land und Bund

Offizieller Baustart des aktuell größten Glasfaserprojekts in ganz Deutschland war im März des vergangenen Jahres, als die Telekom auf einer Wiese bei Klein Kedingshagen das erste Glasfaserkabel in die Erde brachte. 63 Gemeinden im Festlandteil des Landkreises sollen seither das schnelle Internet bekommen. 118 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land fließen in den Breitbandausbau der Region. Der Konzern beteiligt sich ebenfalls finanziell an dem Projekt. Doch nur mit den bereitgestellten Fördergeldern lässt sich der Netzausbau im dünn besiedelten Vorpommern wirtschaftlich umsetzen.

Ungeduldiges Warten auf den Dörfern

Trotz des vorgelegten Zwischenstandes ist in den Dörfern dennoch Unruhe zu spüren. Der Ausbau geht vielen Wartenden nicht schnell genug. Die Glasfaserkabel schauen kurz vor oder mitten in den Dörfern bereits seit geraumer Zeit aus der Erde. Auch da, wo sie schon in den Häusern angekommen sind, herrscht Stillstand. „Wir merken die Ungeduld vor allem an den vielen Anfragen der Gemeindevertreter bei uns im Amt“, sagt Marita Klatt, Leitende Verwaltungsbeamte. Das Amt versucht seinerseits, das Vorhaben zu befördern, indem es sämtliche Anfragen zur Sondernutzung, etwa bei Inanspruchnahme von öffentlichen Straßen und Plätzen durch die Bauarbeiten, zügig bewilligt.

Ähnlich der Stand in Niepars. „Die sind hier noch nicht fertig in unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schilling. Während in Wüstenhagen im Gemeindeteil Kummerow noch Erdarbeiten zur Kabelverlegung anstehen, sind im Hauptort Niepars die Glasfaserkabel bereits in einigen Häusern angekommen. „Aber da kommt noch nichts raus“, sagt die Bürgermeisterin.

Der Anschluss von Schulen ans Netz wird verbessert

In der Kreisverwaltung spricht Wolfram Roehl von einer Verschiebung des ursprünglich für Ende 2019 vorgesehenen Fertigstellungstermins auf Mitte 2021. Der Beauftragte für den Breitbandausbau im Landratsamt koordiniert das Vorhaben mit der ausführenden Telekom. Er weiß: „Das liegt einerseits daran, dass im zurückliegenden Zeitraum Tiefbaukapazitäten auf dem Markt nicht immer wie benötigt zu bekommen waren. Andererseits wurde das Projekt um einen verbesserten Anschluss von Schulen erweitert.“

Bildungseinrichtungen, die bislang über einen Anschluss von 50 Megabit/Sekunde pro Schule verfügten, galten vor dem Start des Glasfaserausbaus noch als ausreichend versorgt. Das ist jetzt anders. Jetzt soll der künftige Standard 30 Mbit/s pro Klassenzimmer betragen. „Weil dafür mehr Bandbreite im Glasfasernetz benötigt wird, wurden auch die Fördermittel für das Vorhaben noch einmal aufgestockt“, sagt Roehl. Aktuell ist von 119 Millionen Euro die Rede.

Beim Landkreis herrscht Optimismus

Wolfram Roehl ist mit dem Stand der Umsetzung und der Zusammenarbeit mit der Telekom zufrieden. „Bei so einem großen Projekt kann es schon mal ein paar Schwankungen geben, aber der sichtbare Baufortschritt stimmt optimistisch.“

Warum von den bereits 5599 hergestellten Anschlüssen, bei denen die Glasfaserkabel bereits im Haus angekommen sind, erst 850 freigeschaltet wurden, kommentiert Telekomsprecher Georg von Wagner: „Für uns ist es wichtig, den mit dem Landkreis abgestimmten Rahmen einzuhalten und der sieht vor, dass das Projekt am 30. Juni 2021 beendet sein soll.“

Wer sich schneller gemeldet hat, kommt früher ins Netz

Von Wagner verweist dabei noch einmal auf die Ausgangsbedingungen. So wurden in den letzten anderthalb Jahren die Interessenten für die künftigen Anschlüsse abgefragt. Das geschah in zwei Wellen. „Hauseigentümer, deren Rücklauf wir in der ersten Welle erhalten haben, werden auch zuerst angeschlossen“, sagt der Telekomsprecher. Doch auch da könne es zu Verzögerungen kommen, etwa, wenn die künftigen Glasfaserkabel Bahnstrecken kreuzen müssen. Dann müsse jede Querung mit der Deutschen Bahn extra verhandelt werden.

Und noch etwas wird deutlich: Die Telekom geht beim Anschluss der verlegten Kabel nicht nach den politischen Grenzen der Ämter vor, sondern entsprechend ihren Anschlussbereichen. „Was an Kabelnetz ausgebaut ist, das schalten wir auch frei“, so von Wagner. Vom Anschluss der Kabel im Haus bis zum Freischalten würden dann etwa zwei bis drei Monate vergehen, weil im Hintergrund zunächst technische Prüfungen der Verkabelung laufen müssen.

