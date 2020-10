Bremerhagen

Glas, Holz und Backstein, hell und modern, ohne die Geschichte des Hauses zu vergessen: So präsentiert sich die ehemalige Schule in Bremerhagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) nach den umfassenden Umbauten.

Der Camäleon-Verein erwarb das Areal des ehemaligen Schullandheimes vom Landkreis Vorpommern-Rügen im Jahr 2018 und baut seitdem dort das „Homeland Bremerhagen“ auf. Eine Werkstatt, in der Jugendliche, die Probleme mit der Schule haben, betreut werden, wurde auf dem Gelände schnell in Betrieb genommen, Ferienfreizeiten regelmäßig durchgeführt. Jetzt zogen die Geschäftsstelle des Vereins und ein Teil der Verwaltung – die Fachdienstleitung für alle stationären Einrichtung – aus der Hansestadt Stralsund aufs Land.

Außenstelle der Geschäftsstelle bleibt in Stralsund

„Unsere Anschrift ist jetzt Bremerhagen, Stralsund wird aber in unserem Namen bleiben, weil wir viele Angebote auch in der Hansestadt haben“, sagte Geschäftsführerin Birgit Rubbert. Sechs Verwaltungsmitarbeiter, außerdem Köche und Hausmeister arbeiten jetzt auf dem Gelände des ehemaligen Schullandheimes. Eine Außenstelle der Geschäftsstelle bleibt in Stralsund. Die Sanierung der alten Schule des Schullandheimes ist kreditfinanziert, informiert Birgit Rubbert.

Chamäleon-Verein Der Chamäleon-Verein ist ein Träger der Jugendhilfe. Der Verein wurde 1995 in Stralsund gegründet und hatte seinen Sitz bisher in der Stralsunder Frankenstraße. Mittlerweile zählt das „Unternehmen“ 55 Mitarbeiter. Zwei große Bereiche bedient Chamäleon: die stationäre und die ambulante Jugendhilfe. Jugendsuchtberatung, ambulante Betreuung und Therapie, Prävention und Erziehungsberatung machen den ambulanten Zweig aus, der Geschäftsführerin Maren Bittner untersteht. Im stationären Bereich kümmert sich der Verein um fünf Einrichtungen, die eine Betreuung rund um die Uhr sieben Tage die Woche erforderlich machen.

„Ich finde es hier großartig hier“, ist Birgit Rubbert nach wie vor von der Immobilie überzeugt. Im Hauptgebäude selbst begeistert sie, wie historische alte Türen neben Glas bestehen können, wie hell und freundlich das alte Gemäuer geworden ist. „Das bestätigen uns auch die Besucher aus dem Dorf und der Region, die die Immobilie kennen oder hier selbst früher einige Ferienlager verbracht haben“, sagt sie.

Im Erdgeschoss wurde die Raumaufteilung beibehalten, in der ersten Etage aber ist das Haus kaum wiederzuerkennen: Wände sind verschwunden, Balken wurden freigelegt, Jede Menge Gerümpel entsorgt. „Wir haben hier alles Mögliche gefunden: alte Schlittschuhe, Sperrmüll, jede Menge Dreck“, sagt sie.

Hofladen entsteht

Pläne haben die Chamäleon-Mitarbeiter rund um Birgit Rubbert noch jede Menge für das Gelände. Eines der nächsten Projekte ist der Hofladen, der aus einem kleinen Schuppen entstehen und weiter Leben ins Dorf bringen soll. Dort sollen nicht nur eigene Produkte aus der Werkstatt oder der Küche angeboten werden. Auch Bremerhäger würden die Möglichkeit bekommen, dort ihre Produkte, wie beispielsweise Honig oder Marmeladen, anzubieten.

Ein weiterer Schwerpunkt für mehr Action auf dem Gelände sind die regelmäßigen Veranstaltungen. Jüngster Termin war am 3. Oktober, an dem zum Tag der deutschen Einheit Vereinsmitglieder und Bremerhäger bis spät rund ums Lagerfeuer saßen und Pläne schmiedeten. Auch der kleine Weihnachtsmarkt soll, wenn es die Coronabedingungen erlauben, in diesem Jahr wieder stattfinden. Interessenten sollten sich den 29. November vormerken.

Ferienfreizeiten, Veranstaltungen, Workshops, Schullandheim

Noch davor gibt es wieder das Gruselcamp, das allerdings schon lange ausgebucht ist. Nächste Möglichkeiten, die Ferien in Bremerhagen zu verbringen, werden aber angeboten.

Ein Fotoworkshop fand jetzt in den Räumen des Chamäleon-Vereins in Bremerhagen statt. Quelle: Almut Jaekel

Neu sind Seminare und Workshops in den Räumen des Chamäleon-Vereins in Bremerhagen. In dieser Woche fand beispielsweise ein Fotoworkshop statt. Birgit Rubbert: „Bei uns ist alles möglich: Weiterbildung, Seminare, Veranstaltungen, auch privat, Übernachtungen.“

Erstmals soll es ab dem kommenden Jahr möglich sein für das Betreiben von Schullandheimen Unterstützung über den Jugendhilfeplan einzuwerben. „Das war bisher nur für Jugendherbergen möglich“, sagt Rubbert. Deshalb will der Verein in diesen Bereich weiter investieren. „Eigentlich haben wir das ja schon die ganze Zeit über angeboten, jetzt soll das aber auch wieder Schullandheim heißen“, betont sie. Übernachtungen in den Blockhütten, umweltorientierte Ersatzangebote für den Unterricht, die Zusammenarbeit mit dem Förster vor Ort – all das sei dabei möglich.

Von Almut Jaekel