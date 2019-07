Duvendiek

Die ganze zerstörerische Wirkung des Großfeuers auf einem Schrottplatz in Duvendiek bei Stralsund (Vorpommern-Rügen) wird erst Tage später wirklich sichtbar. Zwischen 300 und 400 Autos hatten am Sonntagmorgen Feuer gefangen, die Feuerwehrleute waren über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt – und konnten Schlimmeres verhindern. Auch durch Aufnahmen einer Drohne. In einer frühen Version dieses Artikels haben wir das Videomaterial exklusiv den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG zeigen dürfen. Auf Wunsch des Urhebers haben wir das Video jetzt wieder entfernt und bitten Sie, liebe Leser, um Verständnis.

Ein ähnliches Video, welches für die OZ auch am Brandtag produziert wurde, zeigt eine ganz ähnliche Perspektive, den Schrottplatzbrand in Duvendiek von oben.

Nach OZ-Informationen können Drohnenaufnahmen bei unübersichtlichen Lagen den Einsatzkräften helfen, Schwerpunkte des Brandes auszumachen. Dadurch kann das Feuer besser bekämpft werden und berohte Flächen gezielt geschützt werden.

Zur Galerie In Duvendiek bei Niepars brannte am Sonntag ein Schrottplatz. Das Feuer griff bereits auf ein Feld über. Etwa 150 Feuerwehrleute haben den Brand am Nachmittag löschen können.

