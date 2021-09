Briefwahl in Stralsund: Ein Viertel der Bewohner hat bereits gewählt

Stralsund

Doppelwahl in Mecklenburg-Vorpommern: Da sind am Sonntag auch 47 700 Einwohner der Hansestadt aufgerufen, ihre Stimme für Bundes- und Landtag abzugeben. Dazu haben sie in 31 Wahlbezirken bzw. Wahlräumen der Hansestadt die Möglichkeit.

Allerdings: Bereits 11 775 hatten bis Donnerstagnachmittag bereits von ihrem Recht Gebrauch gemacht, per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Ein Viertel aller über 18-jährigen Stimmberechtigten – das ist eine gewaltige Zahl, die sicher auf die Corona-Bedingungen zurückzuführen ist.

Briefwahl-Unterlagen gingen erst spät raus

Wie in der Stralsunder Bürgerschaft am Donnerstag informiert wurde, konnten die Briefwahlunterlagen erst sehr spät ausgeliefert werden. Weil schon zu Beginn ein Anstieg zu vermuten war (schon ein Drittel mehr als bei der letzten Wahl), hat die Stadt reagiert und das Personal aufgestockt. „Insgesamt waren sieben Personen als festes Briefwahlteam und elf zusätzliche Mitarbeiter zur Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände im Einsatz“, sagte Hauptamtsleiter Klaus Gawoehns.

Die OZ informiert im Liveticker Die Stralsunder Wahlräume sind mit je acht ehrenamtlichen Helfern besetzt. Das sind insgesamt 248 Personen, 25 Prozent sind Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 25 Prozent kommen von anderen Behörden. Der Rest sind Privatpersonen. Sie bekommen für ihren Einsatz je nach Funktion 40 bis 90 Euro Aufwandsentschädigung. Für die Auszählung der Briefwahlunterlagen sind 14 Briefwahlvorstände im Hansa-Gymnasium aktiv, die jeweils mit sechs Ehrenamtlichen besetzt sind. Insgesamt zählen hier 72 Personen, zumeist Verwaltungsmitarbeiter aus. Diese Corona-Maßnahmen gelten im Wahllokal: Maskenpflicht gilt im Wahlraum und im Gebäude. Außerdem ist Abstand zu halten, mindestens 1,5 Meter. Die OZ berichtet am Sonntag live aus den Wahllokalen des Landes und aus Schwerin unter www.ostsee-zeitung.de.

Für den Landtag gelten in Stralsund drei verschiedene Stimmzettel. Denn gewählt wird in drei verschiedenen Wahlkreisen. Hier stehen insgesamt 23 Einzelkandidaten zum Ankreuzen auf dem Zettel – Frauen und Männer, die in den letzten Wochen in den jeweiligen Stadtgebieten von jedem Laternenmast lächelten.

Stralsund hat drei verschiedene Wahlzettel

Im Wahlkreis 24 (Stadtgebiet Süd mit Andershof und Devin, aber auch Grimmen) sind sieben Kandidaten, die um die Erststimme der Wähler buhlen, hinzu kommen 24 Parteien für die Zweitstimme. Im WK 25 (Stadtteile Knieper Nord und Knieper West, aber auch Barth, Niepars, Altenpleen) können die Stralsunder aus acht Direktkandidaten und 24 Parteien auswählen.

Das sind die Wahlkreise in Vorpommern-Rügen. Quelle: Landkreis

Der Wahlkreis 26 ist der einzige, der nur Gebiete der Hansestadt umfasst, so die komplette Altstadt, Franken, Tribseer und Grünhufe. Hier stehen acht Direktkandidaten einer Partei ebenso auf dem Wahlzettel wie ein Einzelbewerber. Mit der Zweistimme können 24 Parteien gewählt werden.

Für den Bundestag kandidieren im Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen und Teile von Vorpommern-Greifswald) 15 Kandidaten, die sich um ein Direktmandat bewerben.

Während in den Wahllokalen um 18 Uhr die öffentliche Auszählung aller Stimmen für angestrengtes Arbeiten sorgt, steigt anderenorts natürlich schon die Spannung. Denn die Kandidaten der meisten Parteien haben sich verabredet, um gemeinsam das Wahlergebnis abzuwarten.

Parteien-Treff in „Werkstatt“, „Brasserie“ und Parteibüro

So treffen sich die Sozialdemokraten am Sonntag um 17.30 Uhr in ihrem Büro gegenüber vom Theater. Hier will auch Bundestagskandidaten Anna Kassautzki vorbeischauen. Die Linken um Kandidatin Olga Fot haben in der Brasserie Plätze bestellt und harren dort der Dinge, die sich entwickeln. Die CDU hat sich in der „Werkstatt“ auf der Hafeninsel angemeldet, wie uns Spitzenkandidat Harry Glawe sagte. Wie uns Jens Kühnel von der AfD berichtete, werden die Kandidaten seiner Partei direkt in Schwerin auf das Wahlergebnis warten.

Gleich zwei Kneipen haben sich die „Bürger für Stralsund“ reserviert. Sie wollen den Einzelbewerber Michael Philippen unterstützen, und zwar zunächst im „Goldenen Löwen“, später bei Hanni in der Fähre. Wer will, kann gern vorbei kommen, so BfS-Mann Thomas Haack.

„Zwei Tage wach“ bei den Grünen

Die Grünen haben sich ein größeres Feier-Programm ausgedacht. Am Sonnabend ab 18 Uhr lädt der Kreisverband zu einer langen Filmnacht ein. Gezeigt werden die Streifen „Trautmann“ (18 Uhr), „Das geheime Leben der Bäume“ (20 Uhr), „25 km/h“ (22 Uhr) und „Gundermann“ (0 Uhr). Wer sich anmelden oder informieren möchte, das Grünen-Büro ist unter 03831/4847983 erreichbar.

Auch am Wahlsonntag wollen Anett Kindler und Co. sich und anderen die Wartezeit verkürzen. Ab 8 Uhr sind die Türen des Büros am Alten Markt offen, ab 10 Uhr sind Interessierte zu Frühstück und Gespräch eingeladen, und ab 15 Uhr gibt es den „politischen Kaffeeklatsch“ bevor ab 17.30 Uhr zur Wahlparty eingeladen wird.

Von Ines Sommer