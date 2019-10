Brustschmerz – ein Symptom, viele Ursachen

Stralsund

Akuter Brustschmerz ist weltweit einer der häufigsten Gründe, weshalb Patienten Notaufnahmen aufsuchen. Diese Schmerzen stellen Mediziner immer wieder vor diagnostische wie therapeutische Herausforderungen. Zahlreiche Ursachen können dahinterstecken, häufig mit lebensbedrohlichem Ausmaß. In der Patientenakademie erklärt Dr. Andrea Jung, Chefärztin der Stralsunder Notaufnahme, am 24. Oktober um 18 Uhr in der Cafeteria im Krankenhaus am Sund, welche Erkrankungen typischerweise mit Brustschmerzen in Verbindung gebracht werden und welche Abläufe in der Notaufnahme greifen.

Vielfältige Symptome

In der Zentralen Notaufnahme werden durch den Rettungsdienst oder den Notarzt Patienten mit vielfältigen Symptomen oder nach gefährlichen Ereignissen, zum Beispiel Verkehrsunfällen, vorgestellt. Manche Patienten kommen auch auf den Rat ihres Hausarztes oder selbstständig in die Notaufnahme. „Wir wollen den Menschen in unserer Stadt am Beispiel des Symptoms Brustschmerz anschaulich machen, wie wir als Behandlungsteam aus Gesundheits- und Krankenpflegekräften, Rettungsassistenten und Ärzten uns der Frage nähern, was hinter einem Symptom steckt“, sagt die Chefärztin. „Wie gefährdet ist ein Patient, wie schnell muss er untersucht werden, welche Untersuchungen sind die richtigen? Welche Untersuchungen sind Notfalluntersuchungen und welche sind nicht sinnvoll?“

Zudem sollen weitere Fragen geklärt werden: Gibt es Unterschiede zwischen jungen und alten Patienten, zwischen Männern und Frauen? Spielt die Krankengeschichte eine Rolle? Gibt es ein „gebrochenes Herz“? „Vielleicht werden sich einige Menschen bei dem Geschilderten erinnert fühlen, an Dinge, die sie selbst oder gute Bekannte erlebt haben. Aber sicher gibt es auch Krankheiten, die nicht gut bekannt sind“, macht Dr. Jung deutlich.

Der Weg zur Diagnose

Sie wolle den Stralsunderinnen und Stralsundern vermitteln, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Notaufnahme vom Symptom zur Diagnose gelangen, um anschließend den Menschen, die Hilfe benötigen, Heilung zukommen zu lassen. Denn Brustschmerzpatienten sind eine große klinische Herausforderung, bei der die medizinische Behandlung höchst unterschiedlich ausfallen kann. Dementsprechend ist eine genaue Priorisierung notwendig. Verursacht ein Herzinfarkt die Schmerzen, dann zählt jede Minute: Je schneller der Infarkt behandelt wird, desto größer sind die Chancen, dass das Herz sich größtenteils oder ganz erholt.

