Velgast

Drei Romane in vier Jahren – Dorina Kasten ist sehr fleißig. „Schreiben ist für mich schon wie eine Sucht“, gibt die Autorin zu. Kaum ist ein Buch fertig, schon hat sie die Idee für eine neue Geschichte im Kopf. Dann setzt sie sich Abend für Abend an ihren Laptop in Hohendorf, bis sie sich die Story von der Seele geschrieben hat. Einen neuen Liebesroman mit Happy End.

Der besondere Reiz ihrer Romane besteht darin, dass sie immer auf zwei Ebenen erzählt und so auch in die Vergangenheit zurückblickt. Das ist sie sich wohl als Museologin und Historikerin einfach schuldig. Und da macht auch ihr neustes Buch „Jedes Jahr am Meer“ keine Ausnahme.

Zurzeit geht sie mit ihrem neuen Werk auf Lesetour. Am 6. März ist die Autorin um 19 Uhr im Saal der Freiwilligen Feuerwehr, Straße der Jugend 34, in Velgast zu Gast. Mit der Region fühlt sich die 57-Jährige eng verbunden, deshalb soll der nächste Roman in Starkow und Velgast spielen, hatte sie der OZ kürzlich verraten.

„Da wir schon recht viele Anfragen erhalten haben, sind wir uns nicht ganz sicher, ob der Saal ausreichen wird oder wir doch in das Gemeindezentrum ziehen müssten. Deshalb würden wir gern Reservierungen annehmen“, sagt Sylvia Ahlemann von der Velgaster Kulturwerkstatt, die diese Lesung organisiert.

Kartenbestellungen sind unter 038324/7275 bzw. Sylvia.Ahlemann@gmx.de möglich. Eine Karte kostet acht Euro.

Von iso