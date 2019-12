Bücheroutlet öffnet in Stralsund

Stralsund

Es war Liebe auf den ersten Blick: Als Frank Günther 2011 mit seiner Lebensgefährtin Stralsund zum ersten Mal besuchte, waren beide sofort geflasht von der Stadt. „Wir wussten, hier ziehen wir her. Irgendwann“, sagt der 58-Jährige und steht nun in seinem eigenen Bücherladen im Stralsunder Stadtteil Viermorgen. Denn im Oktober hat es nun endlich geklappt mit dem Umzug von der Nord- an die Ostsee.

20 000 Bücher stehen im Laden

20 000 Bücher – dahinter verbergen sich rund 3500 Titel – stehen in den Regalen in der Lübecker Allee. Frank Günther ist nicht neu in diesem Geschäft. Einerseits betreibt er seit Jahren einen Online-Buchhandel, andererseits hatte er bereits in Bielefeld, wo er ursprünglich herkommt, einen Buchladen. Er weiß, wie es ist, als kleiner Krauter über die Runden kommen zu müssen. Aber der Mann, der mit der Frau an seiner Seite zuletzt 12 Jahre in der Nähe von Bremerhaven wohnte, ist optimistisch, dass sein Konzept vom „Bücher-Outlet“ aufgeht.

„Nähen – das Standardwerk“, Englisch-Wörterbuch, Biografie von Helmut Kohl, jede Menge Krimis, aber auch Kinderbücher kann der Neu-Stralsunder nun günstiger anbieten. Sogar die DDR-Titel wie ein Buch über den Komponisten Gerd Natschinski ist dabei. Und es gibt jede Menge Kochbücher, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

Alle Bücher sind neu

Bei all dem handelt es sich aber nicht um gebrauchte Bücher wie in einem Antiquariat. Frank Günther bezieht seine Titel aus zwei Quellen: „Wenn die Verlage Platz für Neues schaffen müssen, kann ich Restauflagen kaufen. Die unterliegen nicht mehr der sonst zwingenden Buchpreisbindung und können somit billiger verkauft werden. Diese Bücher sind in der Regel sogar noch eingeschweißt.“

Der Buchhändler hat aber auch sogenannte Remittenden, das sind Rückläufer. Dabei handelt es sich um Mängelexemplare, die aber nur äußerlich Kratzer und angestoßene Kanten haben. Es fehlt keine Seite, der Inhalt ist unversehrt.

Schon am Eröffnungstag hieß es „Frohe Weihnachten “

Letzte Woche hat der Ex-Bielefelder seinen kleinen Laden eröffnet, und gleich schauten Kunden rein. „Das erste Buch, das ich verkauft habe, war von Anne Geddes der Titel ,Frohe Weihnachten’. Die Frau ist bekannt für ihre Kinderfotos. Der Kunde hat gleich mehrere Exemplare gekauft. Ich vermute mal als Weihnachtsgeschenk“, freut sich der Mann der vielen Bücher.

Unternehmer liest selbst am liebsten Krimis

Und was liest der erfahrene Händler am liebsten? „Ich bin seit Jahren Fan von Krimis. Mein Favorit ist die Krimireihe von Daniel Silver. Im Mittelpunkt steht da ein israelischer Geheimagent. Ich finde es toll, Teil für Teil mitzuerleben, wie sich diese Figur entwickelt“, so der Endfünfziger, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und Hundedame Fritzi in Stralsund alt werden möchte.

Von der Nord- an die Ostsee

Auf die Frage, warum man von der Nord- an die Ostsee zieht, sagt Frank Günther: „Hier ist es viel hundefreundlicher als in unserer bisherigen Heimat. Dort konnte ein Hund nicht artgerecht gehalten werden. Der Auslaufplatz war ein abgesteckter Bereich, in dem sich alle Vierbeiner trafen. Viel zu klein, furchtbar. Wir wohnen jetzt in Viermorgen, da hat der Kleinpudel viel Platz und genug Auslauf. In die Innenstadt wollten wir gar nicht. Aber wir sind ja schnell da, auch auf Rügen gefällt es uns gut“, sagt er.

Lenis Buchladen hat täglich geöffnet

Frank Günther zeigt eines seiner Exemplare. Quelle: Ines Sommer

Dass über dem Laden in Viermorgen „Lenis Buchladen“ steht, kann der Unternehmer schnell erklären: „Leni war unser Hund, für den wir eigentlich nach Stralsund ziehen wollten. Leider ist sie gestorben. Weil sie uns so ans Herz gewachsen war, haben wir ihr jetzt mit dem Schild über der Eingangstür ein Andenken gesetzt.“

Und das sind die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 12.30 und 13.30 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 9.30 bis 12.30 sowie am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr. Parken kann man direkt vor der Tür.

Von Ines Sommer