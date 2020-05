Büchertürme Stralsund: Die Turmspitze der Marienkirche ist fast erreicht

Stralsund

Bei ihrem Lese-Marathon haben die Stralsunder „Büchertürmer“ das Ziel bereits vor Augen. Die Kirchturmspitze der Marienkirche ist fast erreicht, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zum Auftakt dieses Schuljahres wurde in Stralsund bereits die dritte Runde des Projektes „ Büchertürme“ gestartet. Es soll bei Grundschülern die Freude am gemeinsamen Lesen wecken. Für dieses Schuljahr haben sich die am Projekt teilnehmenden Mädchen und Jungen vorgenommen, die Kirchturmspitze von Sankt Marien, der größten Pfarrkirche in der Hansestadt, zu „erlesen“.

Bücherturm misst bereits mehr als 80 Meter

Die gelesenen Bücher sollen übereinandergestapelt die Spitze des Kirchturms erreichen. Der ist stolze 104 Meter hoch. „Auf ein stolzes Ergebnis können auch die fleißigen Leser verweisen“, sagt Rathaussprecher Peter Koslik. „Ihr Bücherturm ragt bereits mehr als 80 Meter in die Höhe.“

Dies sei der Stand vom März, so Koslik weiter. Dann brach die Corona-Pandemie aus. Sie führte nicht nur zur Schließung der Schulen, sondern auch der Stadtbibliothek. Seit dem 23. April ist sie wieder für kleine und große Lesefreunde geöffnet. „Dort warten viele neue Bücher darauf, gelesen und übereinandergestapelt zu werden“, sagt Peter Koslik. So werde bis zum Schuljahresende die Spitze der Marienkirche ganz sicher erreicht und das Projektziel vielleicht sogar überboten.

Ergebnisse in der Stadtbibliothek melden

In dem Zusammenhang weist der Rathaussprecher darauf hin, dass noch bis zum 15. Mai die innerhalb des Projektes im März und April gelesenen Bücher in der Stadtbibliothek gemeldet werden können. Alle Lehrer und Lehrerinnen teilnehmender Klassen erhalten zum Schuljahresende eine Zusammenfassung zum Lese-Ergebnis mit weiteren aktuellen Informationen zum Projekt. Das wurde in Stralsund im Jahr 2017 ins Leben gerufen.

Als erstes Wahrzeichen der Stadt haben die Kinder die Jakobikirche mit ihren 68,10 Metern erlesen. Im Bücherturmjahr 2018/2019 waren die zwei Türme der Kirche St. Nikolai an der Reihe, die bis zum Wetterhahn rund 103 Meter hoch sind. Jetzt rüstet der nachwuchs zum Endspurt für einen 104 Meter hohen Bücherturm, der die Turmspitze von St. Marien erreicht.

Von Udo Burwitz