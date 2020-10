Stralsund

Die Stralsunder Büchertürmer haben die ersten Meter schon geschafft. 14,5 Meter ragt der symbolische Stapel der von Grundschülern der Hansestadt gelesenen Lektüre an der Rügenbrücke bereits in die Höhe, teilt die Stadtverwaltung Stralsund mit. Das markante Bauwerk, das die Hansestadt und Rügen verbindet, wollen die Mädchen und Jungen innerhalb des zu Schuljahresbeginn gestarteten Projektes „ Büchertürme“ bis zu den nächsten Sommerferien „erlesen“.

128 Meter hohe Brückenpylon ist das Ziel

Der Stapel der gelesenen Bücher soll am Ende des Schuljahres einen Turm ergeben, der genauso hoch ist wie die Pylone des markanten Bauwerks. Die Grundschüler wollen hoch hinaus, immerhin sind die Pylone knapp 128 Meter hoch.

Anzeige

Auf die Frage, wann die beste Lesezeit ist, würden die Stralsunder Büchertürmer wohl nicht nur das jetzt geltende Motto „Herbstzeit ist Lesezeit“ anführen, sondern „immer“ antworten. Bereits im Hochsommer, als der Strand noch zum Sonnen und Baden lockte, haben sie eifrig gelesen und die Ferienlektüre gestapelt. So kamen bis Ende August die ersten 14,5 Meter zusammen. Ein sommerlicher Preis erwartet dafür die Deutschförderklasse 1 mit ihrer Lehrerin Dörte Gaikowski von der Grünhufer Grundschule „ Ferdinand von Schill“, teilt das Organisationsteam der Aktion mit.

Stralsunder Kirchtürme schon „erlesen“

Das Projekt „ Büchertürme“, mit dem die Lesefreude beim Nachwuchs gefördert werden soll, ist mit Schuljahresbeginn in Stralsund bereits in die vierte Runde gestartet. In den Jahren zuvor haben die Mädchen und Jungen der teilnehmenden Grundschulen bereits die Türme der Stralsunder Kirchen Sankt Jakobi (68,10 Meter hoch), St. Nikolai (103 Meter bis zum Wetterhahn) und St. Marien (104 Meter) „erlesen“.

Von OZ