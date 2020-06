Bücherturm knackt St. Marien in Stralsund

Stralsund

Mit zehn Bücherturm-Maskottchen und ebenso vielen Monatspreisen konnte das Büchertürme-Team der Hansestadt Stralsund in diesem Schuljahr die großartigen Leseleistungen der Schulklassen prämieren. Gemeinsam haben alle Teilnehmer so viele Bücher gelesen, dass sie übereinander gestapelt eine Höhe von 104,7 Meter ergeben.

Leseziel mehr als erreicht

Der Bücherturm ist damit sogar noch höher als das diesjährige Leseziel: die Stralsunder Marienkirche. Das Büchertürme-Team gratuliert zu dieser enormen Leseleistung.

Nächstes Schuljahr vierte Runde

Im nächsten Schuljahr startet das Projekt Büchertürme in die vierte Runde. Welchem Wahrzeichen von Stralsund sich das Projekt dann widmet, wird erst im neuen Schuljahr verraten. Die Ferien bieten viel Zeit, um per Buch in andere Welten einzutauchen wenn man noch einen Preis gewinnen kann, umso besser.

Auch in den Ferien ist die Kinderbibliothek zu den gewohnten Öffnungszeiten, am Montag von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 10 und 18 Uhr, für den Lesefutternachschub da.

